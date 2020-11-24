إصدار 377 طلب عدم ممانعة لمزاولة التجارة الإلكترونية

أبوظبي (وام)

بلغ عدد طلبات عدم الممانعة التي أصدرتها هيئة تنظيم الاتصالات لمزاولة التجارة الإلكترونية منذ عام 2018 وحتى نهاية شهر أكتوبر من العام 2020 نحو 377 طلباً، مما يعكس ارتفاع وتيرة النشاط، الذي شهده القطاع خلال هذه الفترة مقارنة مع سابقتها.

وتستوجب بعض النشاطات الإلكترونية، الحصول على رسالة عدم ممانعة من الهيئة لمزاولة نشاط إلكتروني، ومن هذه النشاطات المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المتحرك والتواصل الاجتماعي /‏‏التجارة الاجتماعية/‏‏، ويجب على الأفراد والشركات التي تمارس النشاط على الإنترنت مثل التجارة الإلكترونية والأعمال الإلكترونية، التي توفر المنتجات والخدمات عبر الإنترنت، الحصول على رسالة عدم ممانعة مزاولة نشاط إلكتروني من الهيئة.