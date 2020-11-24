عبيد الطاير: 2.7 مليار دولار حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وإندونيسيا

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، إن حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وإندونيسيا شهد نمواً بنسبة 23% خلال العام الماضي، ليبلغ 2.7 مليار دولار أميركي في العام 2019، مقابل 2.2 مليار دولار أميركي في 2018.

جاء ذلك خلال اجتماع جمعه أمس، مع سري مولياني اندراواتي وزيرة المالية في الجمهورية الإندونيسية، ومسؤولين من وزارة المالية هناك، عبر تقنيات الاتصال المرئي، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات والشراكات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والمواضيع المتعلقة بمجموعة العشرين (G20).