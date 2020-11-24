أبوظبي تبحث فرص التعاون التجاري والاستثماري مع فنلندا

أبوظبي (وام)

بحث محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، خلال لقائه في مقر مبنى الغرفة بأبوظبي، ماريانا نيسيلا سفيرة جمهورية فنلندا لدى الدولة والوفد المرافق لها، تعزيز أُطر التعاون التجاري والاستثماري بين مجتمعي الأعمال في إمارة أبوظبي وجمهورية فنلندا، وبما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين الصديقين.

وأشاد المهيري بالعلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات وفنلندا على الصعد كافة، لاسيما ما شهدته المرحلة الماضية من تطورٍ في العديد من الشراكات المهمة في مجالات حيوية مثل: الابتكار، وريادة الأعمال، والتعليم، إلى جانب الشراكات التجارية والاستثمارية القائمة.