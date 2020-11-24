تعاون بين بوابة المقطع و«تركر»

أبوظبي (وام)

وقعت بوابة المقطع، الذراع الرقمية لموانئ أبوظبي، وشركة «تركر»، أول وأكبر منصة رقمية لخدمات حجز الشاحنات في المنطقة، ومقرها سوق أبوظبي العالمي، مذكرة تفاهم تهدف إلى رقمنة خدمات النقل بالشاحنات عبر منصة «مارجو» الرقمية للخدمات اللوجستية للربط بينها وبين أسطول الشاحنات والسائقين المسجلين في منصة «تركر» والموجودين على امتداد منطقة الشرق الأوسط.

وأكدت نورة الظاهري، رئيس القطاع الرقمي، موانئ أبوظبي والرئيس التنفيذي لبوابة المقطع، أن الشراكة مع «تركر»، تأتي في سياق الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة الرامية إلى تبني الحلول الرقمية في مجال التجارة والخدمات اللوجستية، مشيرة إلى أن هذا التعاون سيؤدي إلى تبسيط آليات تلبية احتياجات الأعمال التجارية على امتداد سلسلة التوريد عبر الاستفادة من الحلول اللوجستية المتميزة.