«أبوظبي للجودة» يفتش على 22083 منتجاً

أبوظبي (وام)

أكد المهندس عبدالله اليزيدي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، أن المجلس حقق عدداً من الإنجازات النوعية خلال الربع الثالث من العام الجاري، عبر تقديم المزيد من الخدمات من خلال القطاعات التابعة له حيث قام مجلس أبوظبي للجودة بالتفتيش على 22083 منتجاً.

وقال: إن الأرقام والنتائج تظهر بوضوح نجاح استراتيجية المجلس الرامية إلى تعزيز وتطوير البنية التحتية للجودة في أبوظبي لتدعم بدورها نمو القطاعات الحيوية المختلفة في الإمارة، وتساهم في ضمان سلامة المنتجات، وتعزز من حماية المستهلك، وتحقق عدالة الأسواق.

وأشار إلى أن المجلس يقدم خدماته عبر قطاعاته المختلفة، وهي: قطاع المطابقة والمواصفات، ومختبر الفحص المركزي وخدمات الأسواق والمستهلكين، ومعهد الإمارات للمترولوجيا. وأوضح المهندس عبدالله اليزيدي أن تطبيق الخدمات في قطاع المطابقة والمواصفات التابع للمجلس، أسهم في الارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة للشركاء والمتعاملين.

وقال إن معهد الإمارات للمترولوجيا التابع للمجلس قدم العديد من الخدمات المختلفة للشركاء خلال الربع الثالث من 2020، التي ساهمت في دعم القطاع الحكومي والخاص في تطبيق أفضل معايير القياس؛ إذ تم إصدار 219 شهادة معايرة، و3 خدمات استشارية، و47 مقارنة بينية وبرنامج تدريب واحد.