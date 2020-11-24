وجهة شاطئية وسياحية جديدة بجزيرة الريم

سيد الحجار (أبوظبي)

تبدأ شركة إمكان للتطوير العقارية تسليم الوحدات السكنية ضمن مشروع «بيكسل»، الذي يعد بمثابة المرحلة الأولى من مشروع «ميكرز ديستركت»، الذي تباشر الشركة تطويره في جزيرة الريم نهاية العام المقبل، فيما افتتحت الشركة أمس شاطئ «ميكرز ديستركت»، الوحيد من نوعه القابل للسباحة بالريم.

وقالت كارين لين مديرة التسويق والمبيعات في إمكان، في تصريحات للصحفيين، خلال جولة بمقر المشروع بمناسبة افتتاح شاطئ «ميكرز ديستركت» بجزيرة الريم: إن قيمة مشروع «بيكسل» تقدر بملياري درهم، ويضم 7 أبراج سكنية متعددة الاستخدامات توفر 525 شقة سكنية، لافتة إلى الانتهاء من أعمال الهياكل الخرسانية لـ 4 أبراج، فيما تم الانتهاء من بناء النسبة الأكبر الطوابق بالأبراج الثلاثة الأخرى.

وأوضحت أن مشروع «ميكرز ديستركت»، الذي تمتد فترة إنجازه من 10 إلى 15 عاماً، سيشهد إطلاق الأعمال الإنشائية لتشييد مشروع «ذا آرتيري» في الربع الأول 2022 إضافة إلى مشروعين جديدين، من المقرر البدء بتشييدهما في الربع الأول 2023.

وأشارت لين إلى تحقيق مبيعات قوية بمشروع «بيكسل»، تتجاوز 50% حتى الآن.

إلى ذلك، قال ايجل كرادوك، مدير التصميم في «إمكان»: إن شاطئ «ميكرز ديستركت» يعد الوحيد من نوعه القابل للسباحة في جزيرة الريم، ويقدم لزواره مجموعة واسعة من الأنشطة على واجهة شاطئية على امتداد ما يزيد على 300 متر، ويشمل ذلك السباحة في مسبح «كوف بيتش» المجاور للبحر، إضافة إلى العديد من الأنشطة الجديدة التي ستتوفر قريباً.