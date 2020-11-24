سيولة الأسهم المحلية تتجاوز المليار درهم

أبوظبي (الاتحاد)

استهدفت عمليات شراء مكثفة الأسهم الكبرى المدرجة في سوق دبي المالي، خلال جلسة تعاملات أمس، فيما تماسكت الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية أمام ضغوط بيع نتيجة جني أرباح، وذلك تزامناً مع ارتفاع السيولة الأسواق المالية لتتجاوز المليار درهم.

وسجلت قيمة تداولات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية، خلال جلسة تعاملات أمس، نحو 1.011 مليار درهم، بعدما تم التعامل مع أكثر من 473 مليون سهم، من خلال تنفيذ 8540 صفقة.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، على تراجع بلغت نسبته 0.54 %، ليغلق عند مستوى 4947 نقطة، متأثراً بعمليات بيع طالت الأسهم البنكية، بعدما تم التعامل على أكثر من 142 مليون سهم، بقيمة بلغت 541.7 مليون درهم، من خلال تنفيذ 3317 صفقة.

فيما شهد مؤشر سوق دبي المالي، خلال جلسة تعاملات أمس، عمليات شراء على عدد من الأسهم القيادية المنتقاة، ومنها سهما «إعمار» و«الإمارات دبي الوطني»، ليغلق على ارتفاع بنسبة 1.92 % عند مستوى 2399 نقطة، بعدما تم التعامل على أكثر من 331 مليون سهم، بقيمة بلغت 470.2 مليون درهم، من خلال تنفيذ 5233 صفقة.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، تصدر سهم «الدار العقارية» مقدمة الأسهم النشطة بالكمية والقيمة، بعدما تم التعامل على أكثر من 39.5 مليون سهم، بقيمة تجاوزت الـ 117 مليون درهم، ليغلق على ثبات عند سعر 2.95 درهم.

وفي سوق دبي، جاء سهم «الخليج للملاحة» في صدارة الأسهم النشطة بالكمية، خلال جلسة تعاملات أمس، مسجلاً كميات تداول بلغت 49.3 مليون سهم، بقيمة 20.1 مليون درهم، ليغلق مرتفعاً بنسبة 4% عند سعر 0.416 درهم، فيما تصدر سهم «إعمار» قائمة الأسهم النشطة بالقيمة، بعدما تداول المستثمرون بأكثر من 120 مليون درهم، ليغلق مرتفعاً بنسبة 4.51% عند سعر 3.24 درهم، رابحاً 14 فلساً عن الإغلاق السابق.