خطة نمو ثلاثية لـ«أمان»

دبي (الاتحاد)

صادق مجلس إدارة «شـركة دبي الإسـلامية للتأمين وإعـادة التأمين» (أمان) خلال اجتماعه الدوري الذي عقد مؤخراً، على خطة النمو الجديدة للشركة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، واستعرض نتائج الربع الثالث من العام الجاري.

وتأتي الخطة الجديدة لترسي ركائز استراتيجية طموحة، هدفها الارتقاء بالأداء المالي للشركة عبر التركيز على جانبين رئيسين، هما: توسيع العمليات التشغيلية، وتعزيز الأداء الاستثماري. وعلى الصعيد التشغيلي، تعتزم «أمان» توسيع شبكة شركائها والاستحواذ على أعمال جديدة ومتعاملين، انطلاقاً من تركيزها على توفير الخدمات الملائمة والدعم لجميع الأطراف المعنية.