«دبي الإسلامي» يدرج صكوكاً في ناسداك دبي بمليار دولار

دبي (الاتحاد)

قرع أمس بنك دبي الإسلامي، جرس افتتاح سوق ناسداك دبي، احتفالاً بإدراج صكوك بقيمة مليار دولار أميركي. وقال في بيان: إن الصكوك حققت معدل اكتتاب بلغ 5.7 أضعاف، واستقطبت نحو 150 من كبار المستثمرين.

وقال عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: «الإقبال الهائل الذي شهده إصدارنا الأخير، يدل على ثقة السوق في استراتيجية نمو البنك، ودورنا القيادي في دعم اقتصاد دولة الإمارات في مواجهة تحديات كوفيد-19، كما أن نجاح البنك في إتمام هذه الصفقة التاريخية، التي تحمل أقل عائد يحققه أي بنك على الإطلاق عالميا على صكوك دائمة لرأس المال الإضافي من المستوى الأول، والصكوك الوحيدة من نوعها التي يتم إصدارها في دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2020، برهان على الوضع الائتماني القوي للبنك، والمكانة التي يتمتع بها لدى المستثمرين».