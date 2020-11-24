«أبوظبي الأول» يطلق خدمة الخصم الإلكتروني المباشر

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق بنك أبوظبي الأول، نظام الخصم الإلكتروني المباشر؛ الذي يتيح للشركات تزويد عملائها بحلول آلية لسداد المدفوعات، فباستخدامه يمكن للتجار تحصيل المدفوعات عن طريق الخصم من الحسابات المصرفية مباشرة، بعد الحصول على الموافقة المسبقة من العميل، وتضمن هذه التقنية أسلوب دفع مركزي أكثر أماناً، ويضمن مزايا أخرى منها خفض زمن دورة تحويل النقد وتعزيز كفاءة التكاليف الإدارية، فيما، يستفيد العملاء من توفير الوقت وسلاسة أسلوب الدفع الجديد، الذي يغني عن كتابة وإرسال الشيكات أو الدفع نقداً أو باستخدام البطاقات المصرفية.

ويلغي نظام الخصم الإلكتروني المباشر الذي أطلقه البنك العمليات اليدوية والورقية المستخدمة حالياً، عبر تقديم حل تقني فوري لتسجيل تفويضات الخصم وتجربة رقمية متكاملة يستفيد منها عملاء البنك من التجار والمستهلكين، كما سيستفيد المستخدمون من مرونة أكبر في العمليات بالتزامن مع توفير تكاليف العمليات التقليدية، حيث تتيح البوابة الرقمية الجديدة لهم خاصية التسجيل ذاتياً، وبالإضافة إلى ذلك، توفر بوابة نظام الخصم الإلكتروني المباشر منصة مركزية لعرض وإدارة كافة تفويضات الخصم والمدفوعات السابقة والآجلة أيضاً.

إلى ذلك، قال مانوج مينون، مدير عام أول ورئيس خدمات العمليات المصرفية الدولية في بنك أبوظبي الأول: «إطلاق خدمة الخصم الإلكتروني المباشر نقلة نوعية تدعم استراتيجية التحول الرقمي في البنك؛ إذ نحرص على دراسة السبل المتاحة لإثراء تجربة عملائنا. ويساهم النظام الرقمي الجديد في الحد من التفاعل المباشر بين التاجر والعميل، من خلال عمليات دفع غير ورقية ومؤتمتة، ونتطلع إلى دور هذا النظام الجديد في تعزيز اعتماد خدمات الخصم المباشر على مستوى دولة الإمارات».