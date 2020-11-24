الاقتصاد الدائري: تحدي الأيدلوجية الرأسمالية

د. يحيى زكريا الشحي

يبحث الاقتصاد الرأسمالي عن مرحلة جديدة تنقله من شبح مخاطر تغير المناخ وتراكم النفايات إلى مرحلة متكاملة من الاستدامة في أبعادها وخاصة البيئية، مع مراعاة الرفاه الاقتصادي والاجتماعي. والسؤال هو: هل المنظور الرأسمالي متوافق مع المنظور البيئي في توجهاته، في ظل البحث عن بنية اقتصادية مستدامة تتحكم في الموارد الطبيعية المحدودة والاستهلاك البشري اللامتناهي؟

في النظام الرأسمالي، عملية الإنتاج والاستهلاك معتادة على نموذج خطي أو اقتصاد خطي، وفلسفتها هي «الإنتاج - الاستخدام - التخلص». هذا يعني أنه يتم جمع المواد الخام، ثم تحويلها إلى منتجات يتم استخدامها حتى يتم التخلص منها في النهاية كنفايات. ويتم إنشاء القيمة في هذا النظام الاقتصادي من خلال إنتاج وتوزيع أكبر عدد ممكن من المنتجات.

في حين أن الاقتصاد الدائري (الإيكولوجي) نموذج حلقي بنمط «الإنتاج - الاستخدام - إعادة التدوير – إعادة الاستخدام». يتم الحفاظ على قيمة المنتجات والموارد والمواد الخام في النظام الاقتصادي لأطول فترة ممكنة. وبالتالي، تقليل إنتاج النفايات والإفراط في استخراج المواد الخام. وهو يعتقد أن الانتقال إلى اقتصاد أكثر دائرية يساهم في الجهود المبذولة لتطوير اقتصاد تنافسي ومستدام ومنخفض الكربون وفعال في استخدام الموارد.

في السياق ذاته، فإن المفهوم الرأسمالي السائد هو تعزيز النمو الاقتصادي غير المحدود، بهدف توسيع الأسواق من خلال زيادة الإنتاج والاستهلاك. التناقض الرئيس بينه وبين النظام الدائري هو أن الرأسمالية تقوم على الملكية الفردية والخاصة والأرباح، كمحفز للنشاط الاقتصادي وتتبع إشارات السوق والآفاق قصيرة الأجل. كما يقولون: «المصلحة الخاصة حافز قوي لتوفير الرخاء» هي أيديولوجية ترسخت منذ الثورة الصناعية في تطوير دائرة الأعمال والربح والانتشار في الاقتصاد العالمي.

بينما يتم تنظيم الدائري على أساس استدامة الأرض ورفاهية الإنسان. أساسها هو المصلحة الجماعية والمنفعة المتبادلة لأصحاب المصلحة كنهج (بمعنى: استخدام أقل للموارد الأولية - الحفاظ على قيمة أعلى للمواد والمنتجات - تغيير أنماط الاستخدام) وأفقها الزمني طويل المدى. يقوم على مبدأ الإرث المشترك للبشرية من حيث تنفس الهواء والماء والغذاء واستدامتها.

سمح اقتصاد السوق الرأسمالي بمشاركة واسعة من الفاعلين الاقتصاديين في العالم، وولّد المزيد من الإنتاج والنشاط والنمو الاقتصادي وخلق الثروة. كوجهة نظر معاكسة، فإن العواقب الاقتصادية للرأسمالية التي يمكن اعتبارها ناجحة، والتي تسببت في آثار جانبية (من بين أمور أخرى، النفايات وتغير المناخ) لا يمكن حلها في إطار آليات سياسة الحرية الاقتصادية التي تتبنى فردية ملكية وسائل الإنتاج على الجماعية للعملية الإنتاجية.

باحث اقتصادي