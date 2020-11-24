إياتا: شركات الطيران قد تخسر 157 مليار دولار في عامين

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، اليوم الثلاثاء، إن شركات الطيران قد تخسر ما مجموعه 157 مليار دولار في العامين الحالي والمقبل، لتزيد توقعاتها للقطاع خفضاً على خلفية الموجة الثانية من إصابات فيروس كورونا المستجد وإجراءات العزل.

كان الاتحاد توقع في يونيو الماضي أن تبلغ الخسائر 100 مليار دولار خلال العامين، لكنه صار يتوقع عجزاً 118.5 مليار في العام الجاري فقط و38.7 في عام 2021.

وتبرز هذه التوقعات التحديات التي لا تزال تواجه القطاع رغم أنباء تبعث على التفاؤل بشأن تطوير لقاحات لكوفيد-19 التي من المقرر استمرار توزيعها عالمياً على مدار العام المقبل.

وقال مدير عام «إياتا» ألكسندر دو جونياك، في تصريح صحفي: «لن يحدث التأثير الإيجابي الكبير على الاقتصاد ونشاط السفر الجوي قبل منتصف-2021».

وتشير تقديرات الاتحاد الدولي إلى أنه من المتوقع أن تنخفض أعداد المسافرين إلى 1.8 مليار هذا العام من 4.5 مليار في 2019، وأن تتعافى جزئياً إلى 2.8 مليار العام المقبل. ومن المتوقع أن تنخفض الإيرادات من رحلات المسافرين 69 بالمئة إلى 191 مليار دولار في 2020.