الليرة التركية تهبط لأقل مستوياتها أمام الدولار

تراجعت الليرة التركية بما يصل لأكثر من ثماني ليرات مقابل الدولار اليوم الثلاثاء، لتستمر خسائرها في الأسبوع الجاري مع استغلال المستثمرين صعوداً قوياً مؤخراً لتكوين مراكز من العملات والذهب.

ونزلت الليرة إلى 8.05 مقابل العملة الأميركية مقارنة بمستوى الإغلاق أمس عند 7.8880. وقلصت خسائرها لتبلغ ثمانية ليرات مقابل الدولار بحلول الساعة 0935 بتوقيت جرينتش.

وكانت العملة سجلت مستوى قياسياً منخفضاً عند نحو 8.58 الشهر الجاري قبل أن تتعافى. والليرة حالياً منخفضة 26 بالمئة عن مستواها في نهاية 2019.