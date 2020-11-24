مجلس إدارة «أمان» يصادق على خطتها للأعوام الثلاثة المقبلة

صادق مجلس إدارة «شـركة دبي الإسـلامية للتأمين وإعـادة التأمين» (أمان) خلال اجتماعه الدوري الذي عقد مؤخراً، على خطة النمو الجديدة للشركة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، واستعرض نتائج الربع الثالث من العام الجاري.

وتأتي الخطة الجديدة لترسي ركائز استراتيجية طموحة، هدفها الارتقاء بالأداء المالي للشركة عبر التركيز على جانبين رئيسين، هما: توسيع العمليات التشغيلية، وتعزيز الأداء الاستثماري. وعلى الصعيد التشغيلي، تعتزم «أمان» توسيع شبكة شركائها والاستحواذ على أعمال جديدة ومتعاملين، انطلاقاً من تركيزها على توفير الخدمات الملائمة والدعم لجميع الأطراف المعنية.

إلى ذلك، قال صالح الهاشمي رئيس مجلس إدارة «أمان»: «تأتي خطتنا الجديدة للأعوام الثلاث القادمة لتضمن لشركتنا إمكانية البناء على إرثها العريق وترسيخ مكانتها، كرائدٍ في سوق التأمين على مستوى دولة الإمارات».

وأضاف: «صادقنا على خطة عملنا الجديدة لدفع عجلة النمو وتوفير القيمة لجميع الأطراف المعنية، عبر دعمها لمساعينا الرامية لتحقيق نتائج استثنائية تعود بالفائدة على متعاملينا وشركائنا في الأعمال ومساهمينا وموظفينا الذين يلعبون دوراً محورياً في نجاح أعمالنا».

وحققت الشركة خلال الربع الثالث من العام المالي 2020 وحتى تاريخه، أرباحاً صافية للمساهمين بلغت 9.9 مليون درهم، بزيادة نسبتها 14% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. بفضل النمو الإجمالي الذي شهدته أعمال «أمان»، حيث سجلت أقساط الاكتتاب مبلغاً إجمالياً قدره 173.2 مليون درهم، في حين سجلت حقوق المساهمين نمواً بنسبة 3.6% لتصل إلى 76.9 مليون درهم، مقارنة مع 74.2 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



