الأسهم الأوروبية تصعد بدعم تخفيف محتمل لقيود «كورونا»

ربحت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إذ أضاف تخفيف محتمل لإجراءات الإغلاق في فرنسا إلى تحسن المعنويات على خلفية تطورات مشجعة تتعلق بلقاحات فيروس كورونا.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة بحلول الساعة 0805 بتوقيت جرينتش، مدعوماً بمكاسب لأسهم السفر وقطاع النفط والغاز، بعد أن بلغت أسعار الخام العالمية أعلى مستوياتها منذ مارس.

وسجلت فرنسا، أمس الاثنين، أقل عدد يومي لحالات إصابة بكوفيد-19 منذ 28 سبتمبر، ويركز المستثمرون الآن على خطاب للرئيس إيمانويل ماكرون في وقت لاحق اليوم، والذي من المتوقع أن يعلن فيه عن تخفيف قواعد الإغلاق.

وصعد مؤشر البلاد كاك 40 في التعاملات المبكرة 0.9 بالمائة.

وزاد المؤشر داكس الألماني 0.9 بالمائة؛ إذ كشفت الشركة المشغلة للبورصة الألمانية عن أن مؤشر الأسهم القيادية سيزيد إلى 40 شركة من 30 في الوقت الحالي بمعايير انضمام أكثر صرامة.



