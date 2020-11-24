الذهب ينخفض بفعل آمال اللقاح

واصل الذهب التراجع لأقل مستوى في أربعة أشهر اليوم الثلاثاء مع إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر بعد إعلان شركة استرازينيكا لصناعة الأدوية سباق لقاح فيروس كورونا وموافقة وكالة اتحادية أميركية على بدء إجراءات انتقال الرئاسة في الولايات المتحدة لجو بايدن.

ونزل الذهب 0.5 بالمئة إلى 1825.99 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0545 بتوقيت جرينتش. وكان قد هبط في وقت سابق لأقل مستوى منذ 21 يوليو عند 1820.45 دولار. وكان قد فقد ما يصل إلى 2.2 بالمئة أمس الاثنين.

وارتفعت الأسهم الأسيوية بعد أن قالت استرازينيكا أمس إن فعالية لقاحها للوقاية من كوفيد-19 قد تصل إلى 90 بالمئة.

ونزلت الفضة 0.7 المئة إلى 23.40 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 934.17 دولار بينما تراجع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 2337.01 دولار.