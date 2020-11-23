إطلاق مسح القوى العاملة في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

بدأ مركز الإحصاء - أبوظبي تنفيذ الأعمال الميدانية لمسح القوى العاملة في الإمارة للعام الجاري تحت شعار «مشاركتك اليوم.. تصنع وظائف الغد»، ويندرج هذا المشروع الوطني ضمن الخطة الإحصائية للإمارة، لتوفير بيانات دقيقة وشاملة، تساهم في وضع الخطط والبرامج الخاصة بسوق العمل والقوى العاملة المواطنة وغير المواطنة، وتبعاً للظروف الاستثنائية التي فرضتها أزمة «كورونا»، وللمرة الأولى يباشر الباحثون مرحلة جمع البيانات من الأسر المستهدفة ضمن العينة عن طريق التواصل عبر الهاتف.

وأوضح عبدالله أحمد السويدي، مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي بالإنابة، أن مسح القوى العاملة له دور محوري في تحديث قاعدة بيانات دقيقة لاستشراف المستقبل، وتوفير قراءة واضحة ومتعمقة عن معدلات المشاركة في القوى العاملة، والتعرف على الخصائص السكانية والاجتماعية والاقتصادية للقوى العاملة، وتقدير معدلات البطالة والعمالة والمشاركة والإعالة الاقتصادية، بالإضافة إلى مؤشرات إحصائية تعكس المتغيرات الحاصلة في سوق العمل.

وأكد السويدي أهميته للتعرف على الواقع بدقة وتوفير مدخلات معلوماتية تساهم في التخطيط لمستقبل أفضل لأفراد المجتمع في أبوظبي، حيث يعمل مركز الإحصاء – أبوظبي من خلال تنفيذ المسوح الإحصائية والأسرية على تمكين عملية صنع القرار ورسم السياسات بالانسجام مع تطلعات القيادة الرشيدة وخطة أبوظبي 2030 في بناء مستقبل واضح الملامح لاستدامة الإمارة والارتقاء بالمجتمع، كما تتيح البيانات والنتائج المستخلصة للباحثين والمهتمين ورواد الأعمال الوصول إلى مؤشرات القوى العاملة. ودعا السويدي إلى تجاوب وتعاون أفراد الأسر التي سيشملها المسح من مواطنين ومقيمين بتوفير البيانات اللازمة بكل شفافية ودقة لإنجاح المشروع الوطني، حيث يكتسب دور الفرد والأسرة أهمية بالغة في تحديد احتياجات المجتمع المحلي من سوق العمل والقطاعات المرتبطة به كالتعليم والتوطين، ويساهم في توفير بيانات دقيقة تدعم صناعة القرار الأفضل لمجتمعنا الإماراتي.

سرية البيانات

أكد مركز الإحصاء – أبوظبي حرصه على ضمان سرية البيانات، التي سيتم توفيرها من قبل العينة المستهدفة والتي يختارها المركز بمنهجية إحصائية مدروسة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتمثل مجتمع إمارة أبوظبي، كما تتم عملية جمع البيانات من قبل الباحثين المخولين من المركز عن طريق التواصل مع الأسر والأفراد، من خلال رقم هاتف المركز 028100000.