أسعار النفط تواصل مكاسبها

سنغافورة (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط نحو واحد بالمئة، أمس الاثنين، لتواصل مكاسبها، إذ يتوقع المتعاملون تعافياً للطلب على الخام بسبب تجارب ناجحة على لقاح لفيروس كورونا.

وعززت المعنويات آمالاً بأن تستمر منظمة «أوبك» وروسيا ومنتجون آخرون، المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، في كبح الإنتاج.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 63 سنتاً، ما يعادل 1.4 بالمئة إلى 45.59 دولار للبرميل بحلول الساعة 0733 بتوقيت جرينتش، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 49 سنتاً، ما يوازي 1.2 بالمئة إلى 42.91 دولار للبرميل.

وقفز الخامان خمسة بالمئة الأسبوع الماضي.

وقال ستيفن إينس كبير خبراء الأسواق العالمية في أكسي «تظل المعنويات الإيجابية مدفوعة بالأنباء الجيدة في الآونة الأخيرة لفعالية لقاحات فيروس كورونا، والتوقعات بأن اجتماع (أوبك+) في نهاية الشهر الحالي قد يشهد تمديد التخفيضات الحالية».