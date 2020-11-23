سهيل المزروعي: الاكتشافات النفطية الجديدة ترسخ الإمارات مورداً موثوقاً للطاقة

دبي (وام)

قال معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن إعلان المجلس الأعلى للبترول عن الاكتشافات الجديدة لموارد النفط، والتي تشمل ملياري برميل من النفط الخام التقليدي و22 مليار برميل من موارد النفط غير التقليدية القابلة للاستخلاص، سيسهم في دفع النمو الاقتصادي في دولة الإمارات، وترسيخ مكانتها مورداً موثوقاً للطاقة.

وأضاف معاليه على صفحة الوزارة على «تويتر»: «تدعم الاكتشافات خطط دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، ومسيرة الإمارات التنموية في مختلف المجالات، كما ستساهم في استقطاب الكثير من الاستثمارات الأجنبية التي ترى الدولة ملاذاً آمناً، في ظل ما يشهده العالم من تحولات متسارعة ومنصة لخلق فرص استثمارية جديدة في جميع مراحل ومجالات قطاع النفط».

وأكد أن الاكتشافات النفطية الجديدة سترسخ مكانة دولة الإمارات لاعباً رئيساً في سوق النفط العالمي، وتعكس عمليات التطوير المستمرة التي تقوم بها «أدنوك» في سعيها لتحقيق هدفها بزيادة السعة الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل من النفط يومياً بحلول عام 2030.

وذكر المزروعي أن قطاع الطاقة في دولة الإمارات من القطاعات المهمة التي شهدت تطورات ملحوظة خلال العقود الأخيرة، موضحاً أنه تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، تحرص الدولة على تنويع مصادر الطاقة لمواكبة الطلب المتزايد، ولضمان تحقيق توازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية.