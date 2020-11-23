«فينتك أبوظبي» يستشرف مستقبل التكنولوجيا المالية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ينطلق مهرجان فينتك أبوظبي 2020 اليوم الثلاثاء افتراضياً، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتستمر فعالياته لمدة 3 أيام، بمشاركة 7500 مشارك ومؤثر من قطاع التكنولوجيا المالية إلى جانب 150 متحدثاً من أهم صناع السياسات وكبرى المؤسسات المالية والتكنولوجية والمختصين الأكاديميين والمبتكرين للمشاركة في تشكيل وصياغة مستقبل قطاع التكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي إضافة إلى أكثر من 100 شركة تكنولوجيا مالية من 28 دولة حول العالم لاستعراض ابتكاراتهم.

ويقدم المهرجان جدول أعمال مكثفاً يركز على مستقبل التكنولوجيا المالية عن طريق جلسات النقاش وورش العمل والحوارات التي تضم أبرز الخبراء في مجال التكنولوجيا المالية، وستكون المواضيع الرئيسية التي سيركز عليها الحدث، الخدمات المصرفية المفتوحة، التنظيم والحوكمة، المدفوعات، الاستثمار، الاتصالات التسويقية وإدارة علاقات العملاء، التكنولوجيا التحويلية، الاستدامة، الأمن السيبراني، النظم البيئية للأعمال، الخدمات المصرفية الرقمية. وقدم «فينتك أبوظبي» منصة افتراضية خلال رحلة البحث عن رواد الأعمال الرائدين في مجال التكنولوجيا المالية، حيث قدم فرصة للشركات الناشئة كي تعرض منتجات التكنولوجيا المالية الخاصة بها أمام الخبراء العالميين في القطاع، وتبع ذلك تصويت المشاهدين كي يتم اختيار الشركة الناشئة الفائزة.

وتمت دعوة الشركات الناشئة الأفضل للانضمام إلى برنامج فينتك 100 ضمن مهرجان فينتك أبوظبي، ومن المقرر أن تستمر الجولات العالمية حتى نوفمبر 2020.

وتضم جولات البحث العديد من البلدان حول العالم ومنها، ألمانيا، الدنمارك، لوكسمبورغ، المملكة المتحدة، بلغاريا، السويد، سويسرا، الإمارات العربية المتحدة، الأردن، أميركا الشمالية.

تحدي الابتكار

يجمع تحدي الابتكار في فينتك أبوظبي أبرز المواهب الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية من جميع أنحاء العالم، ويهدف إلى مواجهة التحديات الحقيقية التي تطرحها الشركات الرائدة، أما هذه السنة، فيدعو تحدي الابتكار إلى تطوير حلول إثبات المفاهيم للابتكارات التي ستعزز من مستوى التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، كون هذه الشركات تعد شريكاً استراتيجياً أساسياً ضمن خطط الإمارات العربية المتحدة لتحقيق التحوّل والتنويع الاقتصادي.

وسوف يحصل الفائزون المختارون في تحدي الابتكار على منحة تمويلية قدرها 20 ألف دولار أميركي، بالإضافة إلى منحة تمويلية تصل إلى 40 ألف دولار أميركي مقدمة من سوق أبوظبي العالمي، ودعوة لتأسيس أعمالهم في جزيرة المارية بأبوظبي.

ويعرض فينتك 100 أبرز الشركات الناشئة والمبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية من جميع أنحاء العالم، وسيتيح التواصل مع المستثمرين والمبتكرين الرائدين في الصناعة والشركاء المناسبين من أجل تحقيق التعاون وتوسيع نطاق الابتكارات.

الجوائز

تعود جوائز فينتك أبوظبي للعام الثاني على التوالي، لترفع معايير التميز والابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، وتشجع وتدعم المواهب في الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتنقسم الجوائز هذا العام إلى الفئات التالية: أفضل مؤسس شركة تكنولوجيا مالية - الإمارات العربية المتحدة، أفضل شركة تكنولوجيا مالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام، المستثمرون في مجال التكنولوجيا المالية، المواهب الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، أفضل القادة في مجال التكنولوجيا المالية، أفضل شركة تكنولوجيا مالية في الأسواق الناشئة، ومسرع التكنولوجيا المالية، برنامج الابتكار المؤسسي للتكنولوجيا المالية، امرأة العام في مجال التكنولوجيا المالية.

المنتدى الحكومي

في إطار المنتدى الحكومي، ستعقد سلسلة من حلقات النقاش والطاولة المستديرة بين صناع السياسات العالمية والإقليمية والهيئات التنظيمية المالية، من أجل مناقشة أبرز المسائل المتعلقة بالسياسات العامة حول التقنيات التحويلية.

ومن خلال الجمع بين الجيل القادم من نجوم التكنولوجيا المالية، تسعى حلقة الشباب إلى تمكين الجيل الشاب في الإمارات وإلهام المشاركين للعب دور رئيسي في مستقبل التكنولوجيا المالية، وتحقيق المزيد من النجاح في هذا المجال.

ويضم مهرجان فينتك أبوظبي مجموعة كبيرة من الرواد والمختصين والمبتكرين في القطاع، والذين يمتلكون إسهامات قيمة في عالم التكنولوجيا المالية.

حيث تضم قائمة المتحدثين لهذا العام كبار المسؤولين الحكوميين والمديرين التنفيذيين ورجال الأعمال ورواد القطاع وغيرهم الكثير، ومنهم: معالي عبد الحميد سعيد، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، جان كلود فرح، رئيس ويسترن يونيون (الولايات المتحدة الأميركية)، عمر فاروق، الرئيس العالمي للقسم الرقمي والتحليلات والبلوك تشين والابتكار في جي بي مورجان (الولايات المتحدة الأميركية)، مايكل جوريز، رئيس قسم المعلومات بالمجموعة، بنك ستاندرد تشارترد (بلجيكا)، نادية حجازي، الرئيس العالمي للقسم الرقمي لبنك HSBC (المملكة المتحدة)، إبراهيم عجمي، رئيس «وحدة الاستثمارات في الشركات الناشئة»، مبادلة، ريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي، سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي، الدكتور صبري حامد العزازي، الرئيس التنفيذي للعمليات، مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، كاي كيلر، رئيس الابتكار المالي، المنتدى الاقتصادي العالمي (الصين)، هيلين بانزارينو، مديرة معهد لندن للأعمال المصرفية والمالية (المملكة المتحدة)، شو بوي لي، مستشار- مكتب المحافظ، مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وجولي لايك، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك، Fintech50 (المملكة المتحدة).

ويتيح مهرجان «فينتك أبوظبي» منصة لكبرى الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية لتبادل المعرفة والخبرات، حيث تشمل قائمة أبرز الشركات المشاركة شركات عالمية عدة.