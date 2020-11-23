شما بنت سلطان: «مسار 20» تحقق التوازن بين الجنسين

أبوظبي (وام)

انضم كبار ممثلي العديد من المنظمات الرائدة للتعاون مع «آرورا 50» لتشكيل وتعزيز التوازن بين الجنسين على مستوى مجلس الإدارة، وإظهار أعلى مستوى من الالتزام تجاه هذه الأجندة، حيث يشاركون في «اللجنة التوجيهية» المؤلفة من أعضاء مجلس إدارة تنفيذيين ومستقلين يتعاونون لدعم عمل آرورا 50 الحالي في تحديد وتنظيم المحادثات رفيعة المستوى حول زيادة التنوع في مجالس إدارة الإمارات العربية المتحدة.

ويوفر قادة الصناعة هؤلاء إشرافاً عالي المستوى ودعماً عملياً لبرنامج مبادرة «مسار20» الذي تنظمه «آرورا 50»، من خلال خبراتهم السابقة عبر مختلف أدوار مجلس الإدارة، لضمان أن يحتوي برنامج تطوير المواهب والكفاءات الإماراتية الوطنية محتوى ذا صلة بمديري مجلس الإدارة المستقبليين، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية والإقليمية.

وتترأس اللجنة التوجيهية الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان الشريك المؤسس لآرورا 50، وستضم اللجنة أعضاء من الممثلين عن شركاء مبادرة «مسار20» الذين هم بالفعل رواد في دعم التنوع بين الجنسين، عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع وفاطمة النعيمي الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز الطبيعي المسال»، وأحمد المزروعي المستشار الأول بشركة مبادلة للاستثمار، بالإضافة إلى مديرين مستقلين هما مصطفى خريبة وسانجيتا ديساي.

وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان: «قمنا بتأسيس مبادرة مسار20 بهدف تحقيق التوازن بين الجنسين على مستوى مجالس الإدارة، ويتحقق ذلك عن طريق التعاون الاستراتيجي، حيث تمثل مبادرة (مسار20) وسيلة لإنشاء المزيد من الفرص القائمة على الكفاءات ودعمها عن طريق توفير نظام بيئي متماسك يضمن مبادئ التنوع والشمول، كما سنقوم بتوفير جلسات التوجيه والإرشاد من قبل لجنة خبراء متخصصين والتي ستركز على كل ما يتعلق بالتشريعات التي من شأنها التأثير على الأعمال التجارية، حالياً أو في المستقبل». وأضافت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان: «أظهر شركاؤنا التزاماً تجاه تحقيق التحول الإيجابي في التوازن بين الجنسين في مجالس الإدارة من خلال مشاركتهم في اللجنة التوجيهية لمبادرة (مسار20)، ونتمنى أن يكون هذا نهجا متقدما وتمهيد الطريق للشركات الأخرى لتسريع جهودها في دعم تنمية المواهب النسائية لقيادة مسيرة نهضة البلاد قدماً». من جانبها، قالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز الطبيعي المسال»: «بصفتنا شريكاً رئيسياً، نحن فخورون جداً بمخرجات برنامج مسار 20 التي تسهم في تعزيز المواهب وتطويرها، وإعداد نخبة من القيادات النسائية لقيادة مسيرة (أدنوك) ونهضة الدولة قدماً، نحن ندرك أهمية التوازن بين الجنسين والقيمة الكبيرة التي يحققها في بيئة العمل، ونفخر اليوم بشغل 22 امرأة في مناصب قيادية في 15 من مجالس إدارة أدنوك». واستعرض جميع الأعضاء في الاجتماع الافتراضي الافتتاحي، الهيكل التنظيمي والمحتوى السنوي لمبادرة «مسار20» الذي يوفر رؤى لتعزيز المحتوى باستخدام دراسات الحالة الواقعية.

وتم التأكيد بشكل خاص على زيادة تعزيز البرنامج من خلال تضمين المحتوى المناسب لإعداد نخبة من القيادات والكوادر النسائية الكفؤة لمجالس الإدارة المستقبلية تمتلك المهارات والقدرات المناسبة لتساهم في التخفيف من حالات الطوارئ والأزمات والاستجابة لها، كما يتضح من الجائحة العالمية.

من جانبه، قال أحمد المزروعي، مستشار أول بشركة مبادلة للاستثمار: «تنسجم هذه المبادرة مع توجهات شركة مبادلة وجهودها الرامية لإحداث تأثير إيجابي في مجتمعنا، وذلك من خلال دعم جهود المساواة بين الجنسين. وتُعد مبادرة (مسار 20)، من المبادرات المهمة لدولة الإمارات، فهي تسلط الضوء على أهمية التمثيل والمساواة، وتجمع تحت مظلتها العديد من الشركاء للتعاون معاً من أجل إيجاد حلول لمستقبل أكثر استدامة».