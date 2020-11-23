الإمارات تشارك في منتدى مالية الدول العربية

أبوظبي(الاتحاد)

شارك معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية أمس في أعمال الدورة الخامسة من منتدى المالية العامة للدول العربية، والذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، تحت عنوان «تعزيز الحماية الاجتماعية للدول العربية في المرحلة الراهنة ومرحلة ما بعد أزمة وباء كورونا».

وانطلقت أعمال المنتدى، الذي عقد عبر تقنيات الاتصال المرئي، بحضور معالي عبيد حميد الطاير، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، ومعالي كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي، ومشاركة أصحاب المعالي وزراء المالية العرب، ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد في البلدان العربية، إلى جانب عدد من رؤساء وكبار المسؤولين والخبراء من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، ووزارات المالية والمصارف المركزية في الدول العربية. ورحب معالي عبيد حميد الطاير بالوفود المشاركة، مؤكداً أهمية المنصة الرائدة التي يوفرها المنتدى لمناقشة مختلف قضايا وتحديات السياسة العامة ذات العلاقة بالمنطقة العربية خاصة في ظل التطورات الاقتصادية والمالية الحالية. وأشار معاليه إلى ضرورة فتح قنوات الحوار البناء والمثمر، لتبادل الخبرات ووضع استراتيجيات وخطط استباقية تستند إلى معطيات ورؤى واضحة.

وقال: «التدابير التي اتخذتها مختلف الحكومات لاحتواء انتشار الجائحة، أدت إلى انخفاض حاد في النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي دفع الاقتصاد العالمي إلى أعمق ركود اقتصادي منذ الكساد العظيم، وأدى إلى بروز تداعيات اجتماعية واقتصادية وصحية شديدة للغاية».