افتتاح مركز لخدمات رجال الأعمال في خورفكان

الشارقة (وام)

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة افتتاحها مركز إنجاز الخور لخدمات رجال الأعمال بمدينة خورفكان، وذلك مع مراعاة اشتراطات الوقاية وقواعد التباعد الجسدي الموصى بها من قبل الجهات المختصة حفاظاً على الصحة والسلامة العامة.

وتأتي هذا الخطوة في إطار سعي الغرفة إلى الوصول لكافة المستثمرين في مختلف مدن الإمارة، وتلبية مصالحهم دون تكبدهم عناء التنقل للوصول إلى المدن الأخرى المجاورة.

افتتح المركز مؤخراً خليل المنصوري مدير إدارة الفروع في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بحضور محمد النقبي المدير العام لمركز خدمة تدبير خورفكان، وإنجاز الخور لخدمات رجال الأعمال.