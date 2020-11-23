10 مليارات درهم مكاسب الأسهم المحلية

أبوظبي (الاتحاد)

واصلت الأسهم المحلية مسيرة الصعود خلال جلسة أمس، بالتزامن مع استمرار عمليات الشراء الانتقائي التي طالت عدداً من الأسهم القيادية المدرجة، والتي ساهمت في دعم مؤشرات الأسواق المالية المحلية، بالتزامن مع ارتفاع أحجام وقيم السيولة، لتسجل القيمة السوقية للأسهم المدرجة ارتفاعاً بأكثر من 10 مليارات درهم.

وسجلت قيمة تداولات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية، خلال جلسة تعاملات أمس، نحو 845.3 مليون درهم، بعدما تم التعامل مع أكثر من 440.7 مليون سهم، من خلال تنفيذ 8009 صفقات، وسط دخول مكثف للشراء للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، بدعم من الاكتشافات النفطية الجديدة.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، على ارتفاع بلغت نسبته 0.8 %، ليغلق عند مستوى 4974 نقطة، متأثراً بعمليات شراء طالت الأسهم البنكية بقيادة سهم «الدار العقارية»، بعدما تم التعامل على أكثر من 106.2 مليون سهم، بقيمة بلغت 473.1 مليون درهم، من خلال تنفيذ 3770 صفقة.

كما شهد مؤشر سوق دبي المالي، خلال جلسة تعاملات أمس، عمليات شراء على عدد من الأسهم القيادية المنتقاة، ومنها سهما «إعمار» و«الإمارات دبي الوطني»، ليغلق على ارتفاع بنسبة 1.27 % عند مستوى 2354 نقطة، بعدما تم التعامل على أكثر من 334.5 مليون سهم، بقيمة بلغت 372.2 مليون درهم، من خلال تنفيذ 4239 صفقة.

وساهمت عمليات الشراء التي طالت عدداً من الأسهم القيادية المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين في دعم المؤشرات لتخطي مستويات مقاومة جديدة، بالتزامن مع ارتفاع مستويات السيولة بنسب وصلت إلى 60 % عن سيولة الجلسة الماضية.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، تصدر سهم «الدار العقارية» مقدمة الأسهم النشطة بالكمية والقيمة، بعدما تم التعامل على أكثر من 33 مليون سهم، بقيمة تجاوزت الـ 97 مليون درهم، ليغلق مرتفعاً بنسبة 1.72 % عند سعر 2.95 درهم.

وفي سوق دبي، جاء سهم «الاتحاد العقارية» في صدارة الأسهم النشطة بالكمية، خلال جلسة تعاملات أمس، مسجلاً كميات تداول بلغت 51.4 مليون سهم، بقيمة 13.8 مليون درهم، ليغلق مرتفعاً بنسب`ة 1.13 % عند سعر 0.267 درهم، فيما تصدر سهم «إعمار» قائمة الأسهم النشطة بالقيمة، بعدما تداول المستثمرون بأكثر من 64.9 مليون درهم، ليغلق مرتفعاً عند سعر 3.10 درهم.

إرشادات

عزيزي المستثمر:

بادر إلى طلب المساعدة من السوق أو الهيئة في حال تحملك أي ضرر نشأ بسبب تعاملك في الأوراق المالية، ولم يتم تسويته ودياً مع شركة الوساطة، وتقدم بشكوى لاسترداد حقك، واعلم أنه يجوز التظلم من القرار الصادر في هذا الشأن خلال (30) يوماً من تاريخ الإخطار به.. فلا تتردد في طلب حقك.

هيئة الأوراق المالية والسلع