بالتعاون مع «إريكسون».. «اتصالات» تعزز قدرات شبكة الجيل الخامس

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «اتصالات» عن تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع «إريكسون» لإعداد ونشر شبكة الجيل الخامس الراديوية وشبكة الجيل الخامس الرئيسة، بما في ذلك إدارة بيانات المستخدم (UDM). وسيتم تنفيذ هذا التعاون بالاعتماد على القدرات الفائقة للشبكة السحابية، لتمكين عملاء اتصالات من الاستمتاع بمزايا النطاق العريض المتنقل المحسن، والوصول اللاسلكي الثابت والحلول الصناعية المبتكرة وإنترنت الأشياء. وسيتم تنفيذ عمليات لتوسيع نطاق شبكة النفاذ الراديوي (RAN) وإتمام تحويل الشبكات الأساسية في دولة الإمارات.

وسيتم التركيز على استخدام تقنية الجيل الخامس ذات الصلة، والتطبيقات المساهمة في تعزيز التحول الرقمي لقطاعات الاقتصاد المختلفة، ومنها: النطاق العريض المتنقل المعزز، والوصول اللاسلكي الثابت. ومن المتوقع أن توفر تقنية الجيل الخامس تجارب جديدة لعملاء الاتصالات اللاسلكية، بدءاً من الخدمات الترفيهية، مروراً بإنترنت الأشياء، وصولاً إلى تطبيقات الأعمال.

وقال هيثم عبد الرزاق، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في اتصالات: «تلتزم اتصالات بإيجاد حلول مبتكرة ترتقي بالخدمات المقدمة إلى العملاء. وستستثمر اتصالات باعتبارها شبكة الهاتف المتحرك الأسرع في العالم عن العام 2020 وفقاً لتقييم Ookla® Speedtest®، في تقنية الجيل الخامس، كبنية تحتية حيوية ذات دور ريادي في استشراف المستقبل الرقمي، وتعزيز الاستثمار في الدولة والمساهمة في تحقيق استراتيجية اقتصاد المعرفة»، مضيفاً: «سنتمكن عبر اعتماد تقنية الجيل الخامس بالموجات الراديوية الجديدة وشبكة الجيل الخامس الأساسية، أن نضمن الجودة الفائقة والقدرات الاستثنائية لخدمات الاتصال الموثوقة».

من جهته، قال إيكو نيلسون، نائب الرئيس في إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا: «استطعنا بالشراكة مع «اتصالات» تطوير شبكة الجيل الخامس، لتلبية احتياجات عملائها من المؤسسات والأفراد»، مضيفاً: «تتميز شبكة الجيل الخامس لدى «اتصالات»، باحتوائها على أحدث إمكانات البنية التحتية الرقمية، مع قدرات استيعابية محسنة»، موضحا أن «الشبكة المتطورة توفر فرصا وإمكانات تعود بالنفع على الأفراد والشركات والقطاعات والمجتمع ككل».