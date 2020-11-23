عبر المنتدى التعريفي السادس للمستثمرين.. مناقشة الاستثمار الواعي والاستفادة من التكنولوجيا

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «ستارت إيه دي»، منصة الابتكار وريادة الأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي والتي تدعمها شركة تمكين، عن تنظيم الدورة السنوية السادسة من المنتدى التعريفي للمستثمرين Angel Rising، بالتعاون مع «فينتشر سوق»، ومركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية. وسيعقد المنتدى اليوم وغداً، لمناقشة أسس الاستثمار الواعي وكيفية الاستفادة من التكنولوجيا من أجل الخير.

إلى ذلك، قال جون تيت، الرئيس التنفيذي لـ«تمكين»: «استطاعت الشركة من خلال دعمها لمنصة «ستارت إيه دي» تمهيد الطريق لنحو 6 آلاف رائد أعمال و118 شركة ناشئة»، لافتاً إلى أن المنتدى يركز هذا العام على الاستثمار الواعي، ما يشير إلى وصول أبوظبي إلى طليعة ريادة الأعمال والتدريب.

وقال راميش جاجاناثان، نائب عميد الجامعة لشؤون ريادة الأعمال والابتكار، ومساعد عميد قسم الهندسة، ومدير عام منصة «ستارت إيه دي»: «يسلط المنتدى الضوء على الاستثمار الواعي للجيل القادم من المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي»، مضيفاً أن «الشركات الناشئة هي الأفضل لإيجاد حلول جديدة للتحديات العالمية، وأن مسؤوليتنا المشتركة هي الاحتفاء بالأفكار الرائدة التي يمكن أن تقدم مساهمات إيجابية في حياة الناس». وأوضح: «نأمل من خلال هذا المنتدى أن نشجع على تبني نظام بيئي للأعمال مدعوم بالتكنولوجيا وبناء مجتمع شامل ومزدهر ومستدام».

ومن جهتها، قالت سونيا ويمولر الشريك المؤسس في «فينتشر سوق»: «ساهمت الجائحة في دفع عجلة التفكير الواعي عند الاستثمار، وشجعتنا على إعادة تقييم اختياراتنا وطرق توظيفنا لرأس المال»، مضيفة:«مؤخراً، أطلقنا «مجموعة فنتشر سوق الواعية» وهي منصة استثمار إقليمية تركز على دعم رواد الأعمال والمشاريع التي تسخر قوة التكنولوجيا لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الملموسة. وأبرمنا شراكة مع ستارت إيه دي وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية وشراع وهب 71 لإطلاق برنامج الزمالة المستثمر الواعي».