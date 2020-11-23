محطة جديدة للبتروكيماويات بميناء جبل علي

دبي (الاتحاد)

وضعت «أكواكيمي» الشرق الأوسط، الشركة الرائدة في مجال مبيعات وخدمات المواد الكيميائية والتابعة لمجموعة أكواكيمي ومقرها دولة الإمارات، أمس، حجر الأساس لبناء محطة بتروكيماويات استراتيجية وعالمية المستوى في ميناء جبل علي في دبي.

ويشكل المشروع الجديد البالغة قيمته 40 مليون دولار أميركي بوابة حيوية، لتسهيل وتعزيز نمو تجارة البتروكيماويات بين المُصنّعين والمستخدمين النهائيين، فضلاً عن معالجة النقص في منشآت التخزين لإعادة التوزيع وتأجير مخازن المواد الكيماوية السائبة ضمن ميناء جبل علي. وستبلغ سعة التخزين الإجمالية المتوقعة للمحطة فائقة التطور نحو 40 ألف متر مكعّب، منها صهاريج بسعة إجمالية تبلغ 35 ألف متر مكعب للمواد البتروكيماوية السائبة، وصهاريج وبراميل تخزين بسعة 5 آلاف متر مكعّب تتوافق مع معايير هيئة المواصفات العالمية (آيزو).