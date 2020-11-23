الشارقة تعرض فرصاً استثماريةً أمام شركات نمساوية

الشارقة (الاتحاد)

نظم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، ندوة افتراضية مؤخراً بعنوان «الفرص الاستثمارية للشركات النمساوية في الشارقة».

وقال إبراهيم سالم محمد المشرخ، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية النمسا: «في ظل الخسائر التجارية حول العالم بسبب الجائحة، نجحت دولة الإمارات في المحافظة على وضع اقتصادي مستقر عزز التوقعات بتحقيق زيادة بنسبة 2.5 % في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2022، وذلك بدعم الحكومة وخططها لتخفيف تداعيات الجائحة وتحسين الأعمال التجارية وتعزيزها، والإسهامات المتوقعة لمعرض دبي إكسبو 2021».