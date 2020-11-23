الإعلان عن مرشحي جوائز «سيتريد» البحرية

دبي (الاتحاد)

ظهرت شركات محلية في القائمة النهائية لمرشحي جوائز «سيتريد» البحرية في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا 2020، التي كشف عنها أمس، تمهيداً لإعلان الفائزين في حفل افتراضي، ينظم على هامش الفعالية التي تقام في الفترة من 14 إلى 16 من الشهر المقبل.

وضمت قائمة ضمن فئة «الاستجابة للجائحة» كلاً من موانئ أبوظبي، ومجموعة آرياس، لمبادرة «مجتمع الملاحة للاستجابة للجائحة»، و«إسري»، لمبادرة «إسري لمواجهة الجائحة»، وأحواض دبي الجافة العالمية، لمبادرة «المرونة والكفاءة في إدارة الأزمات لمواجهة الجائحة»، ومجموعة «جي أي سي»، ووكالة شرف للملاحة لصالح وكالة شرف للشحن - الاستجابة الوبائية.

وضمن جائزة الاستدامة ترشحت مجموعة «آرياس»، عبر مشروع «آرياس للحلول الخضراء»، و«جي أم أس»، لأساليبها المبتكرة في تطبيق الاستدامة خلال مسيرة أعمالها، و«أو أو سي أل»، ومحطة بوابة البحر الأحمر، وشركة الشحن الهندية.