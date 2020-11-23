سهيل المزروعي: الاكتشافات النفطية الجديدة ترسخ مكانة الإمارات مورداً موثوقاً للطاقة

قال معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية إن إعلان المجلس الأعلى للبترول عن الاكتشافات الجديدة لموارد النفط - والتي تشمل ملياري برميل من النفط الخام التقليدي و22 مليار برميل من موارد النفط غير التقليدية القابلة للاستخلاص- سيسهم في دفع النمو الإقتصادي في دولة الإمارات وترسيخ مكانتها موردا موثوقا للطاقة.

وأضاف معاليه في تصريح له اليوم بهذا الشأن: "تدعم الاكتشافات خطط دولة الإمارات للخمسين عاما المقبلة ومسيرة الإمارات التنموية في مختلف المجالات..كما ستساهم في استقطاب الكثير من الاستثمارات الأجنبية التي ترى الدولة ملاذا آمنا في ظل ما يشهده العالم من تحولات متسارعة ومنصة لخلق فرص استثمارية جديدة في جميع مراحل ومجالات قطاع النفط".

وأكد معاليه أن الاكتشافات النفطية الجديدة سترسخ مكانة دولة الإمارات لاعبا رئيسا في سوق النفط العالمي كما و تعكس عمليات التطوير المستمرة التي تقوم بها "أدنوك" في سعيها لتحقيق هدفها بزيادة السعة الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل من النفط يومياً بحلول عام 2030.

وذكر معالي المزروعي أن قطاع الطاقة في دولة الإمارات يعد من القطاعات المهمة التي شهدت تطورات ملحوظة خلال العقود الأخيرة موضحا أنه تماشيا مع توجيهات القيادة الرشيدة والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050 تحرص الدولة على تنويع مصادر الطاقة لمواكبة الطلب المتزايد ولضمان تحقيق توازن بين الإحتياجات الإقتصادية والأهداف البيئية .











