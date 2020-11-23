آمال لقاح «كورونا» تقود أسهم أوروبا للصعود

قفزت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، إذ حفزت تطورات مشجعة بشأن لقاح لكوفيد-19 تكهنات بتعاف اقتصادي أسرع في أنحاء العالم، حتى في ظل ارتفاع معدلات الإصابة، مما يضفي ضبابية على الآفاق في الأمد القصير.

وقالت أسترازينيكا: إن فعالية لقاحها لكوفيد-19 الذي تطوره مع جامعة أوكسفورد قد تبلغ نحو 90 بالمائة، لكن أسهم الشركة انخفضت واحداً بالمئة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة بحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش وبلغ مستوى جديداً مرتفعاً، سجله في أواخر فبراير الماضي، فيما قاد قطاعا الطاقة والبنوك المكاسب المبكرة.

وسجل المؤشر القياسي ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب يوم الجمعة، عقب تطورات إيجابية بشأن لقاح لكوفيد-19 في الآونة الأخيرة.

وقفز سهم بنك كريدي أجريكول الفرنسي 3.9 بالمئة بعد أن دشنت وحدته الإيطالية عرضاً لشراء البنك الإيطالي كريديتو فالتلينيس.