أسعار النفط تواصل مكاسبها بفضل آمال اللقاح

ارتفعت أسعار النفط واحدا بالمئة اليوم الاثنين، لتواصل مكاسبها إذ يتوقع المتعاملون تعافيا للطلب على الخام بسبب تجارب ناجحة على لقاح لفيروس كورونا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 63 سنتا ما يعادل 1.4 بالمئة إلى 45.59 دولار للبرميل بحلول الساعة 0733 بتوقيت جرينتش بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 49 سنتا ما يوازي 1.2 بالمئة إلى 42.91 دولار للبرميل. وقفز الخامان خمسة بالمئة الأسبوع الماضي.



