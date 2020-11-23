الذهب يصعد مع تراجع الدولار

صعد الذهب اليوم الاثنين، إذ بدد ضعف الدولار وآمال في المزيد من التحفيز النقدي في الولايات المتحدة للتخفيف عن الاقتصاد المتضرر من الجائحة التفاؤل إزاء احتمال توزيع لقاح لكوفيد-19 في العام القادم.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1873.51 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0510 بتوقيت جرينتش ولم يطرأ تغير يُذكر على العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1871.70 دولار.

وطمأن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين الأسواق يوم الجمعة بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي ووزارة الخزانة لديهما العديد من الأدوات المتبقية لدعم الاقتصاد، بعد أن قرر سحب أموال عدد من برامج الإقراض لدى المركزي الأميركي بحلول نهاية العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 24.25 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 946.43 دولار للأوقية وربح البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2339.56 دولار.



