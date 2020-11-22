«الطيران المدني»: ننسق لعودة «ماكس737»

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أكد سيف السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني أن الهيئة تقوم حالياً بإجراء تقييم شامل للشروط الفنية اللازم تطبيقها لضمان عودة آمنة لطائرة بوينج من طراز ماكس 737 للخدمة، والتنسيق الكامل مع إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية ووكالة سلامة الطيران الأوروبية «أياسا» بشأن عملية إعادة التصديق.

وقال السويدي لـ«الاتحاد»، إن الفترة الأخيرة شهدت تقدماً في الخطوات التي من شأنها أن تسهم في إعادة الطائرة للتشغيل، لكنه من الصعب تحديد إطار زمني لذلك.

وكانت إدارة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة الأميركية قد ألغت في 18 الجاري طلب إيقاف العمليات التجارية لطائرات بوينج 737-8 و737-9.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان لها «إنها تجري تقييماً بشأن العودة الآمنة لطائرة «ماكس» للخدمة وفق شروط فنية، مؤكدة أن التعاون الوثيق مستمر مع إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية ووكالة سلامة الطيران الأوروبية بشأن عملية إعادة التصديق.

وأشارت الهيئة إلى أنها سوف تصدر قراراً للسلامة ينص على المتطلبات الفنية لضمان عودة آمنة لطائرة «ماكس» للخدمة، وستعلن عن الجدول الزمني للتصريح بعودة الطيران في الوقت المناسب.