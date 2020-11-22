مؤشرات إيجابية للقطاع السياحي بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

استعرضت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي الخطط والمشاريع المستقبلية، خلال اجتماع لجنة تطوير القطاع السياحي الفصلي الذي عقد افتراضياً؛ خطة تطبيق نظام الدفع غير النقدي عبر جميع نقاط الاتصال الاستهلاكية ضمن القطاع، وإنشاء مسار حافلات مخصص للمواقع السياحية، والذي من شأنه تسهيل حركة المواصلات للزوار.

وتناول الاجتماع الذي ضم عدداً من شركاء الدائرة في القطاع وأصحاب المصالح وممثلين عن عدد من المؤسسات السياحية الرائدة، آخر المستجدات حول نشاط القطاع في الإمارة.

ولفت اللقاء إلى مؤشرات إيجابية وبوادر انتعاش واعدة للقطاع، بالإضافة إلى لمحة عن المشاريع والخطط المستقبلية التي من شأنها تعزيز السياحة في الإمارة.

وقدّم الاجتماع لمحة عامة حول عائدات النشاط السياحي خلال الربع الثالث من العام الجاري، والتي عكست التعافي التدريجي للقطاع بعد تأثره بسبب جائحة كوفيد- 19، حيث حققت العاصمة خلال الربع الثالث أعلى معدلات للإشغال الفندقي، مصحوبة بثالث أعلى إيرادات عن كل غرفة فندقية في المنطقة.

وبالمقارنة مع الربع الثاني، ارتفعت إيرادات الفنادق بنسبة 46 %، مدعومة بزيادة بنسبة 95 % في إجمالي عدد النزلاء.

وقد تجلى هذا التعافي بشكل أكبر من خلال زيادة الإقبال على مراكز التسوق في مختلف أرجاء الإمارة بنسبة 83 %، وزيادة حجوزات شركات الطيران بنسبة 119 %، تزامناً مع زيادة سعة مقاعد كافة شركات الطيران العاملة في الإمارة بنسبة 364 % خلال هذه الفترة.

وقال سعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بالإنابة: «على الرغم من الظروف الاستثنائية والقيود التي فُرضت على حركة السفر والتنقل، عكست النتائج والمؤشرات الإيجابية التي شهدناها خلال الربع الثالث من هذا العام مرونة القطاع السياحي في الإمارة، وقدرته على التكيف مع مختلف مستجدات ومتطلبات السوق.

إلى جانب إطلاق شركتي «العربية للطيران» و«ويز إير» الذي عزز الثقة في دور أبوظبي المحوري وأهميتها كمركز طيران عالمي، كان للمبادرات الرائدة التي قمنا بإطلاقها؛ كبرنامج شهادة Go Safe وحملة اكتشف أبوظبي، دور رئيسي في انتعاش القطاع السياحي والذي يعد أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في أبوظبي. نتطلع إلى تضافر الجهود ومواصلة العمل إلى جانب حكومة أبوظبي والهيئات الصحية وشركائنا وكافة مكونات المجتمع، لتعزيز هذه الإنجازات والبناء عليها خلال السنوات المقبلة.

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «على الرغم من التحديات التي نواجهها، تبقى رؤيتنا في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة سياحية رائدة في طليعة أولوياتنا. نؤكد حرصنا على بذل كافة الجهود والعمل باستمرار على ابتكار أساليب جديدة للترويج للإمارة وإطلاق مبادرات تجعل منها وجهة عالمية أولى ومفضلة للزوار.