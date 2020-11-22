طيران الإمارات: جاهزون لتوزيع لقاح «كوفيد-19» عبر العالم

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أكدت شركة الإمارات للشحن الجوي جهوزيتها التامة لنقل لقاحات كوفيد- 19، من الشركات المصنعة إلى أنحاء العالم كافة، وفقاً لأعلى المعايير المطلوبة، متوقعة أن تبدأ عمليات نقل أولى شحنات اللقاح منتصف ديسمبر المقبل، لتوزيعها عبر المركز المخصص لتخزين اللقاح في محطة «سكاي سنترال» في مطار آل مكتوم الدولي.

جاهزية عالية

وكشف نبيل سلطان، نائب رئيس أول دائرة الشحن في شركة طيران الإمارات، عن تخطيط الشركة لزيادة سعة الشحن الجوي والبالغة حالياً 5 آلاف طن يومياً، باستخدام طائرات A380 العملاقة وطائرات الركاب 777 في عمليات نقل وتوزيع اللقاح، لتلبية الطلب القوي المتوقع من دول العالم، مع بدء الإنتاج العالمي الضخم من اللقاح في الربع الأول والثاني من العام المقبل.

وتوقع سلطان، خلال مؤتمر صحفي افتراضي أمس، أن تمنح شركات الطيران والشحن الجوي خلال الفترة المقبلة الأولوية لنقل وتوزيع لقاح كوفيد- 19، ما قد يؤثر على كميات شحن البضائع الأخرى، لافتاً إلى أن الشركة نجحت بفضل البنية التحتية القوية في دبي ودولة الإمارات، في توفير حلول جذرية متكاملة لنقل وتخزين اللقاح ضمن درجات حرارة مناسبة، للمحافظة على فعالية اللقاح.

وأكد أن الاستثمارات الضخمة لدولة الإمارات في البنية التحتية في قطاع الشحن الجوي، جعلتها اليوم الأكثر استعداداً وجهوزية للتعامل مع تحديات توزيع لقاحات كوفيد- 19 بسرعة وسهولة، وإيجاد الحلول اللوجستية في مختلف المراحل، بدءاً من تسلم اللقاح من الشركات المصنعة، وصولاً إلى الاستخدام النهائي.

وقال: إن الشركة تتفاوض مع نحو 13 شركة من مصنعي اللقاح حول العالم، ومن بينها «فايزر» و«مودرنا»، لتوفير الخدمة اللوجستية المتكاملة لنقله إلى دول العالم، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وشبه القارة الهندية وأيضاً في أميركا الجنوبية، مشيراً إلى أن الشركة تتواصل يومياً مع 6 إلى 7 شركات، لمعرفة مراحل اللقاح، وبالتالي التخطيط لاتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لنقله بطريقة سريعة وفعالة.