«جافزا» توفر أفضل حلول الحماية والتأمين التجاري

دبي (الاتحاد)

عقدت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، مركز الأعمال والخدمات اللوجستية الرائد والتابع لموانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، ندوة افتراضية في 19 نوفمبر الجاري لدعم الشركات المسجلة لديها، حيث تم استعراض حلول حماية الائتمان التي تقدمها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ضمن اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها مؤخراً بين الطرفين.

وخلال الندوة تم تعريف الشركات العاملة في جافزا بالحلول التي تقدمها الاتحاد لائتمان الصادرات، عبر خفض تكلفة التصدير والحماية ضد مخاطر عدم السداد من قبل مستوردي البضائع، وتسهيل التمويل المصرفي قبل القيام بالشحن وبعده.

وتتيح جافزا لشركاتها الاستفادة من الحلول المصممة خصيصاً من قبل الاتحاد لائتمان الصادرات لدعم قطاع الأعمال، وتنمية التجارة عبر توفير الحماية للشركات من المخاطر التجارية وغير التجارية، وستستفيد نحو 8 آلاف شركة في المنطقة الحرة من هذا التعاون الاستراتيجي.