إكسبو الشارقة يشارك في اجتماع دولي

الشارقة (وام)

شارك مركز إكسبو الشارقة في الاجتماع الدولي الذي نظمته جمعية مراكز التجارة العالمية، عبر الاتصال المرئي تحت عنوان «تعافي قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات»، بهدف تعزيز التعاون الدولي لاستشراف الرؤى المستقبلية، وتقديم الحلول والتوصيات الواقعية والعملية، لبلورة خطط تعيد للقطاع دوره في التنمية الاقتصادية، وذلك في إطار حرص المركز على متابعة آخر المستجدات المرتبطة بالنهوض بصناعة المعارض والمؤتمرات على المستوى العالمي بعد تأثرها بتداعيات جائحة كوفيد- 19.

أدار الاجتماع سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، بحضور سعادة آنا ماريا ارانغو المدير الإقليمي للاتحاد الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية في أميركا اللاتينية، وسعادة كاي هاتندورف الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمعارض والمؤتمرات، وباميلا باسكوال رئيس مركز تجارة ميترو مانيلا.