محمد شالوه لـ «الاتحاد»: أكثر من 100 مبتكر يشاركون في «فينتك أبوظبي»

حوار: يوسف البستنجي

تضاعف عدد شركات التكنولوجيا المالية الناشئة والمبتكرة ليصل إلى 100 شركة، ستعرض منتجاتها في مهرجان «فينتك أبوظبي 2020» الذي ينطلق غداً الثلاثاء، افتراضياً، في العاصمة أبوظبي، وينظمه سوق أبوظبي العالمي بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، وفقاً لمحمد جواد شالوه، المتحدث الرسمي باسم مهرجان سوق أبوظبي العالمي ورئيس وحدة منع الجرائم المالية.

وقال شالوه في حوار مع «الاتحاد»: سيتم تسليط الضوء على 100 شركة متميزة في قطاع التكنولوجيا المالية، في دورة مهرجان «فينتك أبوظبي» لهذا العام، من خلال معرض «فينتك 100» الذي يعرض أبرز الشركات الناشئة والمبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية من جميع أنحاء العالم، مقارنة مع 50 مبتكراً لحلول التكنولوجيا المالية شاركوا في قمة «فينتك أبوظبي 2019» العام الماضي.

محمد شالوه

وأضاف: إن مهرجان «فينتك أبوظبي» سيتيح التواصل مع المستثمرين والمبتكرين الرائدين في الصناعة والشركاء المناسبين من أجل تحقيق التعاون وتوسيع نطاق الابتكارات، مبيناً أن الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية تحظى باهتمام متزايد في المنطقة.

وأشار إلى أن الشركات الناشئة بالقطاع تمكنت من إبرام 51 صفقة خلال عام 2019، ليتقدم بذلك قطاع التكنولوجيا المالية على القطاعات الحيوية الأخرى، كالتجارة الإلكترونية والنقل والخدمات اللوجستية. وقال: اكتسبت التكنولوجيا المالية زخماً هائلاً نتيجة الاستثمارات الكبيرة فيها محلياً وإقليمياً وعالمياً، ونتوقع زيادة ملحوظة على حجم الطلب على التكنولوجيا المالية خلال الأعوام المقبلة، خصوصاً مع التغييرات التي يشهدها العالم بعد فيروس كورونا المستجد.

وأوضح شالوه أن جائحة كورونا فرضت ظروفاً استثنائية وواقعاً جديداً في العديد من القطاعات، ومنها قطاع التكنولوجيا المالية، حيث شهد العالم أجمع تحولاً سريعاً نحو الخدمات الرقمية بما يشمل خدمات الدفع الرقمية، مما أدى إلى زيادة الطلب بشكل ملحوظ على هذه التكنولوجيا، وبدوره كان سوق أبوظبي العالمي في الطليعة منذ البداية، نظراً لتوفيره بنية تحتية رقمية منذ انطلاقه، عززت مكانته ضمن القطاع ومنحته ثقة المتعاملين.

وقال: في كثير من الأحيان يكون الابتكار والإبداع هما السبيل لمواجهة الأزمات بمختلف أشكالها، ويعد الابتكار والإبداع جزءاً لا يتجزأ من رؤية واستراتيجية السوق، حيث يحرص دائماً على توفير بيئة عمل متكاملة وداعمة للشركات، ويعمل مع الشركاء الاستراتيجيين لتسهيل العمل والتوسع في الدولة والمنطقة كافة.

مبادرات متنوعة

ولفت شالوه إلى أن سوق أبوظبي العالمي يمتلك مبادرات متنوعة تشجع على الابتكار، كالمختبر الرقمي وأطر العمل المتكاملة التي وضعت لضمان دعم الابتكار واستقطاب المهارات والإبداعات من كافة أنحاء العالم، ومع هذا كله يحرص السوق على توظيف الابتكار والإبداع في تقديم الحلول التي تلبي متطلبات القطاع المالي، وهو أمر أثبتت جائحة كورونا أهميته ودوره في ضمان استمرارية الأعمال واستدامة الاقتصاد.

اتفاقيات

وأكد شالوه أن سوق أبوظبي العالمي عقد مجموعة من الاتفاقيات في إطار جهوده المستمرة لتوظيف الحول المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية، من خلال التعاون مع المؤسسات الرائدة في القطاع المالي، كمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنوك المحلية والعالمية.

وبين أنه من أوجه التعاون مع القطاع المصرفي بالدولة «تحدي الابتكار» ضمن مهرجان فينتك أبوظبي، الذي تشارك فيه كبرى المؤسسات مثل بنك أبوظبي الأول، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك أنجلو- الخليجي التجاري، حيث يعتبر تحدي الابتكار أحد أبرز المبادرات السنوية، التي تقام في مهرجان «فينتك أبوظبي»، ويهدف إلى توظيف الحلول المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية لمعالجة المشكلات، التي يواجهها القطاع المالي، وذلك في إطار الجهود، لتعزيز اقتصاد متنوع ومستدام وتنافسي، وقد قام السوق في تحدي الابتكار 2019 بدعوة 50 مبتكراً لحلول التكنولوجيا المالية إلى قمة «فينتك أبوظبي 2019»، وأتاح لهم الفرصة للقاء المستثمرين والشركاء والعملاء المحتملين، أما في دورة هذا العام، فإننا سنرحب بأكثر من 100 شركة مبتكرة ضمن فينتك 100.

وتابع: نتطلع إلى المزيد من المشاركة والتفاعل، نظراً لما حققه المهرجان على مدى الأعوام السابقة ووصوله إلى مجتمع التكنولوجيا المالية من كافة أنحاء العالم، واستقطابه للراغبين في العمل والتوسع في الدولة والمنطقة، حيث يقام المهرجان هذا العام رقمياً، وهو ما سيتيح الفرصة للمزيد من الراغبين في الحضور والمشاركة رغم الظروف السائدة، وبإمكانهم الاستفادة من جدول الفعاليات المتنوع والمتحدثين المتخصصين من القطاع المالي محلياً وعالمياً، للاطلاع على تطورات القطاع والفرص التي يقدمها.

وبين أن مهرجان فينتك أبوظبي يتيح منصة لكبرى الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية لتبادل المعرفة والخبرات، حيث سيتم استعراض مئات الشركات المميزة من القطاع المالي والتي أثبتت جدارتها وابتكارها ومواكبتها لمتطلبات هذا القطاع الحيوي، فمن خلال تحدي الابتكار ستتنافس الشركات التالية على الفوز: «يوكودو» (الإمارات العربية المتحدة)، و«ماركيت آي كيو» (كندا)، و«تايغير» (اسنغافورة)، و«مود فاينانس» (إيطاليا)، و«فيوتشر فلو» (المملكة المتحدة)، و«إيلوسيدايت» (ألمانيا)، و«فينفيرتي» (المملكة المتحدة)، وتعرض حلول هذه الشركات أفكاراً مبتكرة لمعالجة نقاط الضعف في قطاع الخدمات المالية، كما تُركّز على مبادرات من شأنها تعزيز التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب رقمنة الخدمات المالية وحلول التكنولوجيا التنظيمية.

وقال: سيتم تسليط الضوء على 100 شركة متميزة من القطاع من خلال معرض فينتك 100 الذي يعرض أبرز الشركات الناشئة والمبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية من جميع أنحاء العالم، وسيتيح التواصل مع المستثمرين والمبتكرين الرائدين في الصناعة والشركاء المناسبين، من أجل تحقيق التعاون وتوسيع نطاق الابتكارات.

الاستثمارات المطلوبة

وأضاف: يحظى قطاع التكنولوجيا المالية بأهمية بالغة، ويمتلك فرصاً كبيرة وحقيقية تجعل منه ركيزة أساسية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة والمنطقة، وقد زاد اهتمام المستثمرين ورواد الأعمال بهذا القطاع، ونشهد هذه الزيادة والتركيز على الاستثمار فيه.

وأوضح شالوه أنه وفقاً لتقرير مشاريع التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2019، الذي أطلقته شركة ماجنيت، المنصة الأبرز في رصد بيانات الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع سوق أبوظبي العالمي، فقد وصل حجم الاستثمار في قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 237 مليون دولار شملت 181 صفقة منذ عام 2015 في الشركات الناشئة، أبرمت 51 صفقة منها خلال عام 2019 وحده، وكان عام 2017 حافلاً بالاستثمارات الجريئة في شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في المنطقة، واحتل قطاع التكنولوجيا المالية عام 2018 وخلال 2019 وحتى اليوم المرتبة الأولى في المنطقة من حيث عدد الصفقات، حيث تخطى عدداً من القطاعات الحيوية الأخرى كالتجارة الإلكترونية والنقل والخدمات اللوجستية.

ومع تطور العلاقات الإقليمية لدولة الإمارات وتعزيز التعاون بين الأسواق الإقليمية والعالمية، نتوقع أن يشهد قطاع التكنولوجيا المالية تدفق المزيد من الاستثمارات مستقبلاً.

زيادة في الطلب

قال محمد جواد شالوه، المتحدث الرسمي باسم مهرجان سوق أبوظبي العالمي ورئيس وحدة منع الجرائم المالية: اكتسبت التكنولوجيا المالية زخماً هائلاً نتيجة الاستثمارات الكبيرة فيها محلياً وإقليمياً وعالمياً، ونتوقع زيادة ملحوظة على حجم الطلب على التكنولوجيا المالية خلال الأعوام المقبلة، خصوصاً مع التغييرات التي يشهدها العالم بعد فيروس كورونا المستجد.

ونؤكد في سوق أبوظبي العالمي التزامنا في توفير البيئة الأمثل للشركات، وتطوير قطاع التكنولوجيا المالية من خلال المبادرات الرائدة، وتعزيز علاقات التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص.