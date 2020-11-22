10 ملايين مستخدم لبوابة حكومة الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن تسجيل البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات «U.AE» زيادة جديدة في عدد مستخدميها، الذي وصل إلى 10 ملايين مستخدم خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر من العام الجاري، بنسبة زيادة بلغت 50.73 % عن العام 2019، حيث بلغ عدد مستخدمي البوابة للمدة نفسها من العام الماضي 6.54 مليون مستخدم.

وشهدت البوابة منذ بداية العام وحتى أكتوبر الماضي زيادة في عدد المستخدمين من خارج الدولة بنحو 3 ملايين مستخدم، مقارنةً بمليوني مستخدم خلال الفترة نفسها من العام 2019، أي ما يشكل زيادة بنسبة 22.37 % للعام الجاري عن سابقه.

وحلت الهند في المرتبة الأولى لعدد مستخدمي البوابة من خارج الدولة تلتها المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة، ثم المملكة المتحدة.

وتعكس هذه النتائج الجهود الكبيرة التي بذلها فريق البوابة في تطوير المحتوى والخدمات المقدمة عليها.

كما تعكس التغير في خيارات المستخدمين نتيجة الظروف الراهنة، حيث تشهد الأنشطة الإلكترونية زيادة ملحوظة كالعمل عن بعد، والتعلم عن بُعد، والتصفح والبحث عن معلومات في المواقع الإلكترونية والحصول على الخدمات الحكومية عن بُعد عبر البوابة الرسمية التي توفر العديد من الخدمات الحكومية السريعة، والتي يمكن الحصول عليها على مدار الساعة.

وتخدم البوابة الرسمية لحكومة الإمارات المواطنين والمقيمين والزوار والمستثمرين بتقديم كافة المعلومات حول مستجدات الحكومة وقوانينها وسياساتها وخدماتها وتوجهاتها.

وتتميز بأنها البوابة الوحيدة عالمياً التي تحمل اسم نطاق مؤلف من حرف واحد وهو الحرف «U» الذي يشير إلى الفرد «أنت» كما يشير إلى معاني الاتحاد والتفرد التي تتميز بها دولة الإمارات.

وحول هذا التقدم الملحوظ في عدد زوار البوابة، قال سالم الحوسني، نائب مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات لقطاع المعلومات والخدمات الذكية بالإنابة: «تعمل البوابة الرسمية لحكومة الإمارات كمرجع أولي للباحثين عن المعلومات والخدمات الحكومية. وتبرهن الزيادة الملحوظة في عدد زوارها على أهميتها وكفاءة فريق العمل في توفير المعلومات التي تهم كافة فئات المجتمع الإماراتي»، مضيفاً: «ساهمت البوابة الرسمية في استمرارية الأعمال في الظرف الراهن، من خلال توفيرها عدداً كبيراً من الخدمات الإلكترونية، وتقديمها لمختلف المعلومات التي يحتاجها القاطنون على أرض الدولة أو الزائرون لها».

وتغطي البوابة عبر أقسامها الأربعة أهم المواضيع حول دولة الإمارات، المعلومات والخدمات، والمشاركة الإلكترونية والإعلام، ويشمل الباب الأول تاريخ دولة الإمارات العريق واقتصاد الدولة ونظامها السياسي، والحكومة، والخطط والاستراتيجيات والمبادرات، أما باب المعلومات والخدمات فتندرج تحته مواضيع العمل والاستثمار والسياحة والبنية التحتية ونظم التأشيرات، بالإضافة إلى قائمة كاملة بجميع الخدمات الحكومية في الدولة.

ويقع تحت باب المشاركة الإلكترونية قنوات التواصل مع حكومة دولة الإمارات، ومنصات للمشورة والمحادثة الفورية، وغيرها.

ونظراً للظروف الاستثنائية الحالية التي يمر بها العالم، تمت إضافة موضوعات جديدة لإثراء البوابة بمعلومات التعامل مع الجائحة مثل إجراءات السفر وعودة المقيمين من الخارج.