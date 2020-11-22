عمليات شراء تعزز مكاسب الأسهم المحلية

أبوظبي (الاتحاد)

ارتفعت مؤشرات الأسواق المالية المحلية، أمس مدعومة بعمليات شراء قادتها المؤسسات والمحافظ الأجنبية، ودخول سيولة جديدة، في محاولة لاقتناص الفرص المتاحة بالأسواق الإماراتية.

وسجلت مؤشرات الأسواق المالية المحلية، إغلاقات إيجابية، بفعل عمليات شراء قامت بها المؤسسات المحلية والمحافظ الأجنبية، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتداولات، نحو 533.8 مليون درهم، وتم التعامل مع 195.4 مليون سهم، من خلال تنفيذ نحو 4636 صفقة.

وسيطرت النزعة الشرائية على تعاملات المستثمرين في سوق دبي، ما أسهم في دعم وتعزيز المؤشر العام للسوق، ليغلق عند مستوى 2324 نقطة، نتيجة الاتجاه الشرائي على تعاملات الأسهم الكبرى، وفي مقدمتها سهما «إعمار»، و«دبي الإسلامي».

كما عزز مؤشر سوق أبوظبي، من مكاسبه اليومية، مدعوماً بعمليات شراء قامت بها المؤسسات والمحافظ الأجنبية، والتي استهدفت الأسهم الكبرى، بقيادة سهمي «الدار العقارية»، و«أبوظبي الأول»، لينجح المؤشر العام للسوق في تجاوز مستويات مقاومة جديدة فوق مستوى 4934 نقطة، بفعل دخول سيولة جديدة.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي، خلال الجلسة، بنسبة 0.43 %، عند مستوى 4934 نقطة، بعدما تم التعامل على 86.5 مليون سهم، بقيمة 387.9 مليون درهم، من خلال تنفيذ 2379 صفقة، كما صعد مؤشر سوق دبي المالي، بنسبة 0.37 % ليغلق عند مستوى 2324 نقطة، بعدما تم التعامل على 108.9 مليون سهم، بقيمة 145.9 مليون درهم، من خلال تنفيذ 2257 صفقة.

وفي سوق أبوظبي، تصدر سهم «الدار العقارية» مقدمة الأسهم النشطة بالكمية والقيمة، بعدما تم التعامل على أكثر من 28.2 مليون سهم، بقيمة 82.1 مليون درهم، ليغلق على ارتفاع بنسبة 0.69 % عند سعر 2.9 درهم.

وفي دبي، جاء سهم «دبي الإسلامي» في صدارة الأسهم النشطة بالقيمة، بعدما تم التعامل على أكثر من 7.4 مليون سهم بسعر 4.3 درهم للسهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 31.7 مليون درهم، مرتفعاً 0.93 %، رابحاً 4 فلوس عن الإغلاق السابق.

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هيئة الأوراق المالية والسلع