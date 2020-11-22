«الأوراق المالية» تفوز بجائزة «الإسهامات المتميزة في مجال التمويل الشامل»

أبوظبي(الاتحاد)

اختارت لجنة التحكيم في مجلة «كابيتال فاينانس إنترناشيونال» هيئة الأوراق المالية والسلع للفوز بجائزة «الإسهامات المتميزة في مجال التمويل الشامل للعام 2020».

ووفقا لتقرير لجنة التحكيم في المجلة التي تصدر من المملكة المتحدة، تم منح الجائزة للهيئة تقديراً للأساس الراسخ رؤيتها، والمتمثل في التعاون الذي تتمتع به على الصعيد المهني واستراتيجيتها الرامية إلى تحقيق الاستدامة، واعتمادها أحدث النظم التقنية الهادفة إلى تأمين بيئة العمل عن بعد، وضمان استمرارية الأعمال في ظل جائحة كوفيدـ 19.

إضافة إلى حرص الهيئة على استطلاع آراء أصحاب المصلحة حول مسودات القرارات من خلال البوابة الإلكترونية، ما يمنح الجمهور فرصة المشاركة في صنع القرار، ووصف تقرير المحكمين الهيئة بأنها جهة رائدة وشريك صاحب سمعة رفيعة ومرموقة في الأسواق الناشئة، ونوه إلى أنها تعمل بصورة وثيقة مع مجموعة البنك الدولي فيما يتعلق بالقواعد التنظيمية والمسائل المتصلة بالحوْكمة على المستوى الدولي.

ولفت إلى أن الهيئة لديها قنوات تواصل اجتماعي نشطة، وتعمل على توظيف التطبيقات الذكية توظيفاً فعالاً. وأضاف أن الهيئة وضعت قائمة أولويات استراتيجية هدفت إلى تعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة ودعم الدور الذي تؤديه في الهيئة وعلى مستوى الصناعة.

وتهدف الهيئة إلى تعزيز أسواق رأس المال الإسلامية، وإلى إيجاد أسواق مالية مستدامة بالعمل مع هيئات وجهات حكومية إقليمية، لفتح سقف الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يساعد على وضع معايير صارمة تمنح الأولوية لأداء مؤشرات الحوْكمة البيئية والاجتماعية وحوْكمة الشركات.