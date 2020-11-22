4 تريليونات دولار تداولات «دبي للذهب» في 15 عاماً

دبي (الاتحاد)

بلغ إجمالي تداولات البورصة 154 مليون عقد، بقيمة إجمالية بلغت 4 تريليونات دولار على مدار 15 عاماً، وتتراوح قيمة تداولات البورصة بين 2 و3 مليارات دولار يومياً من القيمة الاسمية الأساسية ضمن أربع فئات من الأصول، هي العملات الأجنبية، والأسهم، والهيدروكربونات، والمعادن.

وفي إطار احتفال البورصة أمس بالذكرى الخامسة عشرة لتأسيسها، قال أحمد بن سليم، رئيس مجلس إدارة بورصة دبي للذهب والسلع: «تلعب البورصة دوراً حيوياً في مسيرة نمو دولة الإمارات في بيئة تتطلب وضع استراتيجيات تحوط قوية للتعامل مع أحداث مثل الجائحة أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما يساعد على دفع السيولة في السوق، وتعزيز مكانة دبي عالميا لتداول العملات الأجنبية والأسهم».

وقال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: «البورصة رائدة في تطوير سوق المشتقات في المنطقة، وتزويد الأعضاء والمشاركين في السوق بمجموعة واسعة من المنتجات لإدارة المخاطر بفعالية على مدار 15 عاماً».

وأضاف: «فتحت عقودنا الأبواب أمام المتداولين في الولايات المتحدة وأوروبا من خلال توفير الوصول الخارجي إلى أسواق إقليمية مثل الهند، أحد أكبر مراكز تداول السبائك الذهبية في العالم، ونبني آمالنا على قدرة الدولة على الابتكار باعتبارها مركزاً رائداً بين الشرق والغرب».

وأطلقت البورصة في العام 2018 أول عقد ذهبي فوري متوافق مع الشريعة الإسلامية في الشرق الأوسط، والذي شهد تداولات قياسية، كما وسعت مشاركة المستثمرين وعززت السيولة في السوق مع الحفاظ على مكانتها كأكبر تجمع عالمي للسيولة في تداولات الروبية الهندية، ومؤخراً أطلقت العقود الآجلة الأسبوعية للروبية الهندية بما في ذلك العقود الآجلة المتجددة للعملات الأجنبية التي تضم اليورو والجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي، لتزويد المشاركين في السوق بفرص تحوط على المدى القريب.