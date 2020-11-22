«دو» تستضيف «مصادقة شبكات الجيل الخامس»

دبي (الاتحاد)

تستضيف «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، اليوم وغداً أعمال الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي لمصادقة شبكات الجيل الخامس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2020، افتراضياً، بالتعاون مع المنتدى الدولي للمصادقة، لتوفير منصة تتيح لقادة قطاع الاتصال في المنطقة، مشاركة الرؤى والأفكار حول التطورات والفرص التي توفرها شبكات الجيل الخامس وتقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والاطلاع على الفرص والتوقعات المستقبلية.

وحول استضافة أعمال المؤتمر، قال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «تلتزم «دو» بالعمل لدعم المساهمين والارتقاء بقيمة أعمالهم، عبر تعزيز قدراتهم لجعل عملياتهم أكثر تميزاً ودفع حدود الابتكار، إضافة إلى تسريع عجلة التحول الرقمي في دولة الإمارات»، مشيراً إلى أن «المؤتمر يوفر منصة تجمع خبراء وقادة قطاع الاتصال على مستوى المنطقة والعالم، لمواكبة متطلبات المستقبل الرقمي». وأضاف: «المؤتمر في دورته الثالثة، خطوة مهمة في رحلة المشغلين نحو تطوير جيل جديد من التجارب الهادفة للشركاء والعملاء والمجتمعات، فضلاً عن تحقيق المزيد من الإنجازات في المشهد الرقمي العالمي».