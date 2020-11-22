«الفارس» تدشن منشأتها في «دبي الصناعية»

دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة الفارس العالمية للقاعات عن تدشين منشأتها الصناعية الجديدة والمتكاملة في مدينة دبي الصناعية على مساحة مليون قدم مربعة، قبل نهاية العام الجاري.

وقال فارس حسين البداد رئيس مجلس إدارة المجموعة:«في ظل التطور المستمر الذي شهدته المجموعة منذ انطلاق أعمالها قبل 5 سنوات، والخبرة التي أتمتع بها قبل ما يزيد عن 40 سنة، فقد قررنا توسيع أعمالنا وأنشطتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر تدشين المكاتب الرئيسية ومصانع المجموعة في مدينة دبي الصناعية، خاصة مع ارتفاع الطلب على منتجات الشركة من القاعات الخاصة بالفعاليات والمناسبات على اختلاف أنواعها».