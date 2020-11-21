فنادق أبوظبي الأعلى إشغالاً في المنطقة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن وجود مؤشرات إيجابية وبوادر انتعاش واعدة للقطاع السياحي في أبوظبي خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني 2020.

وأعلنت الدائرة خلال اجتماع لجنة تطوير القطاع السياحي الفصلي، بحسب تغريدة عبر حساب المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي عبر تويتر، أن إيرادات الفنادق في الإمارة ارتفعت بنسبة 46%.

وأضاف المكتب في تغريدته أن أبوظبي حلت في المرتبة الثالثة على صعيد المنطقة كأعلى إيرادات عن كل غرفة فندقية.

ارتفع بنسبة 95%

وبين أن عدد النزلاء فنادق الإمارة ارتفع بنسبة 95% خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع الثاني من نفس العام، لتتصدر بذلك أبوظبي المنطقة في أعلى معدلات للإشغال الفندقي.

وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي أن الإقبال على مراكز التسوق في مختلف أنحاء الإمارة ارتفع بنسبة 83% خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع الربع الثاني.

وأكد تحسن الأداء بفضل الجهود المتواصلة للدائرة لدعم السياحة الداخلية، من خلال سلسلة من المبادرات مثل برنامج شهادة Go Safe، وحملتي اكتشف المفاجأة واكتشف أبوظبي.

يذكر أن تقرير الأداء المقارن لقطاع الفنادق في الشرق الأوسط لشهر أغسطس والصادر مؤخراً، عن مؤسسة (EY الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، أكد تسجيل فنادق أبوظبي النمو الإيجابي الأعلى والوحيد على مستوى المنطقة في معدلات الإشغال خلال شهر أغسطس 2020، تجاوزت به المعدل المسجل في الشهر ذاته من عام 2019 بنسبة 5.7%، وذلك في الوقت الذي سجلت فيه جميع فنادق المدن الرئيسية في المنطقة تراجعات كبيرة تراوحت بين 7% إلى 76%.

ورغم التداعيات السلبية لجائحة «كوفيد-19» على القطاع الفندقي في المنطقة والعالم، أفاد التقرير بأن فنادق أبوظبي تمكنت من الحفاظ على أعلى معدل إشغال على مستوى المنطقة، في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، الأمر الذي عكس قدرة القطاع على التماسك أمام الآثار السلبية لهذه الأزمة غير المسبوقة عالمياً.

ارتفاع معدلات الإشغال

واعتبر التقرير ارتفاع معدلات إشغال فنادق أبوظبي خلال أغسطس الماضي علامة على التفاؤل بقدرة القطاع على التعافي السريع من تداعيات الجائحة، مشيراً إلى أن تراجع أسعار الغرف في فنادق العاصمة، بالإضافة إلى إطلاق مفهوم «المنطقة الآمنة» إلى جانب الإجراءات التي تتخذها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وفقاً لمعايير شهادة Go Safe لتأمين الوجهات السياحية، يتوقع أن تسهم في تعزيز جاذبية القطاع الفندقي للسياحة الداخلية، وكذلك للأحداث والفعاليات المتوقع تنظيمها في الأشهر المقبلة، والتي يأتي في مقدمتها سباق الجائزة الكبرى للفورمولا-1 أبوظبي في نهاية العام.