«أراضي دبي» تطلق مؤشر أسعار العقارات التجارية

دبي (الاتحاد)

وقعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مذكرة تفاهم مع شركة «جيه إل إل»، والتي تحدد من خلالها أطر التعاون الثنائي بين الجانبين، لتطوير مؤشر أسعار العقارات التجارية في إمارة دبي.

وقع مذكرة التفاهم من جانب دائرة الأراضي والأملاك في دبي ماجدة علي راشد المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، ومن شركة «جيه إل إل الشرق الأوسط» الرئيس التنفيذي، تيري ديلفو.

وتهدف المذكرة إلى تطوير مؤشر رسمي لأسعار العقارات التجارية، الذي سيكون مصدراً موثوقاً للبيانات للمستثمرين والوكالات التجارية والشركات.

وسيوفر المؤشر للمستثمرين إمكانية متابعة أداء سوق العقارات التجارية عند اتخاذ قرارات الاستثمارات وإدارة المخاطر.

وستسهم هذه الشراكة في تعزيز الجهود الرامية إلى تحسين مستوى الشفافية العقارية ومنظومة الاستثمار العقاري في الإمارة بصفة عامة.

وقالت ماجدة علي راشد: «من شأن هذه الشراكة مع« جيه إل إل» أن تعزز التزامنا الراسخ بدعم القطاع العقاري في دبي، وأن تعمل على ترسيخ الريادة العقارية للإمارة على المستوى العالمي، فضلاً عن دعم علاقات التعاون بين الدائرة والقطاع الخاص.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرصنا المستمر على إطلاق المبادرات والخدمات، التي تساعد في تعزيز الشفافية العقارية لمساعدة المستثمرين في عمليات اتخاذ القرارات الاستثمارية.

وسيخدم مؤشر أسعار العقارات التجارية جميع الأطراف المعنية.