«أبوظبي الإسلامي» يوفر تمويلاً للاستحواذ على مجمع ببريطانيا

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن تقديم تمويل مهيكل بقيمة 91 مليون درهم متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية لصالح عميل في دولة الإمارات، للاستحواذ على مجمع أعمال في الساحل الجنوبي من المملكة المتحدة قيمته 141 مليون درهم، والذي سيوفر عائداً نقدياً بنسبة 8%.

وقال بول مايسفيلد، رئيس وحدة التمويل العقاري في مصرف أبوظبي الإسلامي المملكة المتحدة: يسعدنا أن نقدم لعميلنا في دولة الإمارات حلاً تمويلياً مخصصاً للاستحواذ على أصول عالية الجودة ومدرّة للدخل في المملكة المتحدة، من شأنه أن تقدم دخلاً مضموناً طويل الأجل.