جمعة الهاملي لـ «الاتحاد»: «فينتك أبوظبي» يرسم مستقبل الاقتصاد الرقمي

يوسف البستنجي (أبوظبي)

تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ينطلق مهرجان «فينتك أبوظبي 2020» في نسخته الرابعة افتراضياً يوم الثلاثاء المقبل ويستمر على مدار 3 أيام.

وأكد جمعة الهاملي، مدير تنفيذي أول- الاستراتيجية وتطوير الأعمال لدى سوق أبوظبي العالمي، أن المهرجان يُعتبر الحدث الأبرز في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال الهاملي لـ«الاتحاد»: سيشارك في الدورة الحالية أهم رواد الفكر وصناع السياسات وكبريات المؤسسات المالية والتكنولوجية، ومختصون أكاديميون ومبتكرون لمناقشة آخر وأهم المواضيع والتحديات التي من شأنها رسم مستقبل الاقتصاد الرقمي. وأضاف: سيقدم المهرجان جدول أعمال مكثفاً يركز على مستقبل التكنولوجيا المالية عن طريق جلسات النقاش وورش العمل والحوارات التي تضم أبرز الخبراء في مجال التكنولوجيا المالية. وقال: سيقام المهرجان افتراضياً عبر الوسائل الرقمية، وبإمكان المهتمين الحضور رقمياً.

وأضاف الهاملي: منذ تأسيس سوق أبوظبي العالمي قبل خمس سنوات، بدأنا مسيرتنا نحو تحويل مشهد الخدمات المالية في المنطقة من خلال التركيز على تطوير بيئة أعمال متكاملة تلبي تطلعات الشركاء الاستراتيجيين، وتدعم الوساطة المالية في المنطقة، وانطلقنا برؤية واضحة، من خلال التركيز على تطوير قطاع خدمات مالية متكامل لإيجاد اقتصاد جديد، من خلال الابتكار وتوفير المتطلبات كافة للشركات، وها هو السوق بات جهة رائدة أطلقت العديد من المبادرات التي تُعد الأولى من نوعها في المنطقة سواء كانت من حيث أطر العمل المبتكرة، مثل إطار عمل رأس المال المخاطر، أو منصات التمويل الخاصة، فإن هذه الجهود كافة كان لها أثر كبير في استمرار نمو منصة الأعمال لدينا.

بنية تحتية رائدة

وأكد الهاملي أن سوق أبوظبي العالمي مستمر في تعزيز المشهد التنظيمي محلياً وإقليمياً وعالمياً، بفضل بنية تحتية رائدة على مستوى العالم، وتوفير بيئة مالية راسخة ونشطة، واجتذاب الاستثمارات، وإيجاد فرص ومواهب جديدة في أبوظبي.

وقال: أما فيما يخص مهرجان «فينتك أبوظبي»، فهو يعتبر من أهم مبادرات سوق أبوظبي العالمي، وهو الحدث الأبرز في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي كل عام يجتذب مهرجان «فينتك أبوظبي» الآلاف من المستثمرين ورواد الأعمال من شتى أنحاء العالم لعرض أحدث المواهب الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، ومجموعة كبيرة من أبرز الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والمنظمات المتقدمة.

تمثيل المرأة

وحول ما سيقدمه مهرجان «فينتك أبوظبي» في عام 2020، وما يميز دورته الرابعة، أكد الهاملي أنه مع إعلان مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وسوق أبوظبي العالمي التعاون المشترك لاستضافة وتنظيم هذه الدورة لمهرجان «فينتك أبوظبي»، التي ستقام في الفترة ما بين 24 إلى 26 نوفمبر 2020، فإن «فينتك أبوظبي» لهذا العام سيجمع أهم رواد الفكر وصناع السياسات وكبريات المؤسسات المالية والتكنولوجية والمختصين الأكاديميين والمبتكرين لمناقشة آخر وأهم المواضيع والتحديات التي من شأنها رسم مستقبل الاقتصاد الرقمي.

كما يشارك في دورة مهرجان «فينتك أبوظبي» الحالية مجموعة مميزة من القيادات النسائية العالمية الرائدة في قطاع التكنولوجيا المالية، والتي ستشارك نماذج أعمالها، وتناقش أهمية تمثيل المرأة في القطاع المالي، وأبرز إنجازاتها المهنية، ومن القيادات النسائية العالمية التي يستضيفها مهرجان «فينتك أبوظبي» لهذا العام، نادية حجازي الرئيس العالمي للقسم الرقمي لبنك HSBC «المملكة المتحدة»، وهيلين بانزارينو مديرة معهد لندن للأعمال المصرفية والمالية «المملكة المتحدة»، وجولي لايك الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك، Fintech50 «المملكة المتحدة». وقال: يواصل مهرجان «فينتك أبوظبي» نجاحه الكبير، حيث يتميز بتنوع المقومات الرامية إلى تعزيز تأثيره، وتشمل: تحدي الابتكار السنوي الذي يدعو مجموعة من أبرز المواهب الجديدة في التكنولوجيا المالية عالمياً لمناقشة المشاكل التي تطرحها المؤسسات العاملة في أبوظبي «المؤسسات الرائدة».

وبعد ذلك، يطرح المرشحون المختارون حلولهم على الحضور من المؤسسات المالية، والجهات التنظيمية، والمؤسسات ووسائل الإعلام أثناء مناقشات حماسية على المسرح الرئيسي لمهرجان «فينتك أبوظبي».

ابتكارات التكنولوجيا

وتابع: هناك أيضاً جوائز المهرجان، حيث يتم عرض وتقدير أفضل ابتكارات التكنولوجيا المالية عالمياً في 10 فئات ملهمة، ليأتي دور جوائز المهرجان، وتسلط الضوء على المواهب وتحتفي بأهم الأفكار والمبادرات التي تقود القطاع، أما معايير الفوز، فهي تعتمد على معايير التميز المعترف بها عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية؛ بهدف تقدير المواهب الحالية والناشئة في الدولة وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويقوم على التحكيم هيئة من ألمع الخبراء العالميين في مجال التكنولوجيا المالية الذين تدعمهم المؤسسات الرائدة.

«فينتك 100» تتيح فرصاً للارتباط والتواصل مع الشركاء المحتملين

وأضاف الهاملي: من المقومات المهمة كذلك مبادرة «فينتك 100» التي تستعرض أهم ما تقدمه الشركات المتخصصة في الابتكار والتكنولوجيا المالية، حيث تتيح فرصة نادرة للارتباط والتواصل مع الشركاء المحتملين، وتتيح المنصة فرصاً للارتباط مع جهات حكومية، وشركاء من المؤسسات والمستثمرين سعياً لتعزيز أواصر التعاون وفتح آفاق النمو. ولفت الهاملي إلى أنه شارك خلال الدورة الأخيرة من مهرجان «فينتك أبوظبي» ما يزيد على 5.000 مشارك من أكثر من 70 دولة، وقد شهدت نسخة 2019 حضور أكثر من 130 متحدثاً من الخبراء، من بينهم 13 خبيراً من كبريات الشركات الناشئة التي تتجاوز قيمتها مليار دولار أميركي، إلى جانب مجموعة من القيادات النسائية العالمية من مختلف أنحاء العالم لتبادل معرفتهم وخبراتهم.