جمارك دبي تنجز 688 ألف مطالبة في 9 أشهر

دبي (الاتحاد)

أنجزت جمارك دبي 688.201 ألف مطالبة بقيمة 4.6 مليار درهم، وذلك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وقالت الدائرة في بيان صحفي أمس: إن منصة «نظام إعادة التأمينات الذكي» المبتكرة مكنت العملاء من تقديم المطالبات على مدار الساعة طوال الأسبوع، وهو ما يوفر وقت وجهد العميل، ويخفض الكلفة على الشركات، إضافة إلى دعم قدرة جمارك دبي على احتساب التأمينات المستردة بشكل أبسط وأكثر دقة، كما يقلص على نحو غير مسبوق المدة اللازمة لإعادة التأمينات.

وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي: «تخطو جمارك دبي بثبات نحو الخمسين عاماً المقبلة بالاعتماد على متطلبات الثورة الصناعية الرابعة من أنظمة ومشاريع جمركية مبتكرة، وهو ما يرسخ موقع دبي المدينة الأذكى عالمياً، ويحقق رؤية الدائرة في أن تكون الإدارة الجمركية الرائدة عالمياً في التجارة المشروعة، مؤكداً أن الأداء والأرقام التي تحققها الدائرة في قطاعاتها الجمركية، والتي يتم الإعلان عنها تؤشر إلى تعافي القطاع التجاري بشكل سريع من تداعيات فيروس كرونا المستجد كوفيد - 19.

وأضاف: «بلغت قيمة التأمينات المستردة منذ بداية العام الجاري، وحتى نهاية سبتمبر نحو 3.5 مليار درهم، وفيما يخص عمليات المقاصة الإلكترونية، فقد سجل عدد مطالبات التحويل الآلي المباشر المعتمدة 76.391 ألف مطالبة بقيمة رسوم جمركية محولة بلغت 382 مليون درهم للفترة ذاتها، وتسهم عملية إغلاق طلبات رد التأمينات نحو توفير السيولة للشركات، واستقطاب مزيد من الاستثمارات الجديدة في الدولة، وقد أدت التحسينات إلى إعادة التأمينات والضمانات للعملاء بسرعة ودقة وشفافية».